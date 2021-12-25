【年糕早鳥優惠II】新派口味驚喜又滿足

今日介紹多款全新口味及新派賀年糕點嘅早鳥優惠，大包圍，搜羅一眾酒店星級出品，以及連鎮品牌各款親民價優質款式與口味，想以早鳥優惠價嘗鮮就唔好錯過喇！

品牌創意又高質

日式糕點香甜味美

日式連鎖蛋糕店東海堂今年帶來多款日式糕點，包括紅豆金栗年糕、紫薯黑糖年糕、北海道元貝蘿蔔糕、柚子凍糕等，必試紅豆金栗年糕，選用北海道粒粒豆味香濃嘅十勝紅豆，配以甘香栗子，口感綿密又煙韌。想嘗鮮？推介柚子凍糕，口味清新，女生大愛。指定信用卡由即日至2022年1月26日享7折優惠，於2022年2月1日前更享特價優惠添呢！

老字號創意新口味

本地老字號餅家恒香也推出一系列傳統賀年糕點，每款均是香港製造，嚴選優質上乘食材配以獨家秘方烹調，鮮味又足料，新口味包括椰汁奶黃年糕和粒粒紫薯年糕，前者以香濃椰漿及吉士粉製作，加入椰絲添加口感，而奶黃香味非常濃郁，入口軟糯煙韌，不甜不膩，加上色澤金黃，有黃金滿屋的好意頭。後者則用上滿滿紫薯粒，十分足料，煎香後紫薯味道突出，甜度恰到好處，加上紫薯顏色亮麗，有大紅大紫的寓意，意頭十足。由即日起至2022年1月3日推廣期內訂購各款賀年糕點禮券，更有低至6折優惠呢！

水果入饌芳香誘人

翠亨邨一系列招牌賀年糕點有口皆碑，今年推出了全新口味嘅白桃椰汁凍糕，以清甜嘅白桃肉及白桃汁製成果凍，配搭幼滑嘅椰汁糕，每一口都洋溢甜蜜幸福感。此外，品牌更有原創嘅元貝淮山糕，以高纖鮮淮山及爽甜沙葛，配優質生曬蝦米及元貝絲製作，鮮香不膩，質感實在，是傳統蘿蔔糕以外嘅美味之選。還有多款傳統賀年糕點包括臘味蘿蔔糕、椰汁年糕和馬蹄糕；於即日至2022年1月19日更可以優惠價選購！

高水準經典口味

唔少人喜歡到時常光顧嘅酒家選購年糕，貪其質素有保證，而翠園可以話係唔少人喜歡歎茶食點心嘅心水食店。品牌徇眾要求而推出一系列賀年糕品，全部百分百香港製造，首推經典嘅金腿瑤柱蘿蔔糕及鴻運年糕，前者以醇香金腿配以清甜蘿蔔，以及鮮味嘅北海道瑤柱炮製，蘿蔔切成8mm粗條，令蒸煮時不致完全溶化，保留嚼勁。後者則精心挑選大粒和田棗及金絲貢棗巧製而成，棗蓉清甜，棗味香濃，清甜而不膩。此外，品牌更有即食凍糕嘅「桂花杞子棗皇糕」，清香微甜，味道豐富。由即日起至2022年1月26日以指定信用卡選購更享7折優惠。

酒店新穎配搭

茶湯入饌香氣獨特

香港四季酒店出品嘅全新口味年糕洋甘菊茶香馬蹄糕，以瑜茶舍嘅茶葉入饌，除洋甘菊外，還有香茅及橙皮，味道清香，獨特回甘。以精準嘅時間焗出不濃不淡嘅茶湯，再撞入粉漿之中，令馬蹄糕口質爽滑煙韌。於即日至2022年1月15日或之前訂購可享85折。賀年糕點可由2022年1月24日開始至31日早上10時至下午8時領取。

矜貴食材氣派盡現

城景國際今年以招牌嘅十勝紅豆糕升級，加入金箔、桂花和金菠蘿炮製成全新嘅金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕。金菠蘿嘅酸甜、桂花糖嘅清香，與紅豆粒嘅甜而不膩配合得天衣無縫，清甜之餘又富嚼勁，和式清甜之選。此外，還有用韓國柚子蜜搭配薑蜜製作出全新嘅薑汁柚子年糕。即日至2022年1月22日預訂賀年糕點，可享低至75折及買3送1優惠，還可以優惠價換購自家製XO醬一樽呢！

名廚巧手靚糕點

星級食府國金軒今年有甘香宜人嘅巴馬金腿蘿蔔糕及焦香四溢的沖繩黑糖椰汁年糕；還有兩款矜貴年糕亦載譽歸來，分別係金箔燕窩花香椰汁凍糕及黑松露純素山藥糕，前者以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，與香滑的椰汁糕層層相間，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴；後者則以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃，加入山藥及沙葛增加口感，素食者也可大啖品嘗；巴絲打更可由即日起至2022年1月19日以優惠價選購各款年糕呢！