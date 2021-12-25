王力宏7日酒店隔離期屆滿　唔敢返屋企怕累人累物？

台灣天王王力宏於本月15日宣布與李靚蕾離婚，之後遭「蕾神」核彈式控訴讓王力宏召妓和有婚外情，好男人人設正式崩壞。之後王力宏悄悄地返台灣，入住大S前夫汪小菲的S Hotel進行隔離，根據規定，入境台灣住在隔離酒店7天後，可返回自家7天居家檢疫（7＋7方案），而今晚（25日）王力宏屆滿7天隔離，他可選擇繼續留在S Hotel完成後續的7天檢疫隔離，也可選擇返家執行。對於王力宏將留在酒店還是返屋企？王力宏所屬的宏聲音樂今回應：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」

按照規定，王力宏今天就可以出關回家繼續隔離，但之前傳他此行返台主要是為了跟李靚蕾談判離婚細節，若返家自主隔離非但不能接觸家人，還麻煩家人為他準備餐點等生活必需品，不僅如此，家人一舉一動必定成為媒體焦點，以目前王力宏與李靚蕾2人關係來看，應不適合安排他返回價值4.8億新台幣（約1.3億港元）豪宅「吾疆」自主隔離，因為怕見與李靚蕾撞口撞面。不過王力宏除了吾疆，在北市忠孝東路還有1間他當年出道不久即購入的「國庭」，也不排除他會回到這裏進行隔離。

然而王力宏離婚風波發生至今，By2的Yumi成為焦點之一，她的閨蜜「做個小孩007」持續在社交網與網友交戰，意外爆戍當初Yumi在「宏蕾婚變」後提出的報案，其實不是關於婚變風波，而是網民造謠Yumi是「外圍」，而「外圍」一詞是內地用語，指的是面貌身材姣好的女性，以模特兒或女星的身份包裝自己，但實際上是從事性工作者，藉以抬高身價。根據Yumi的閨蜜透露，Yumi其實是告網民誣衊指她賣春，而非捲入「宏蕾風波」。至於李靚蕾貼出Yumi的裸照頭像，其閨蜜否認說：「備註了Yumi的帳號就是Yumi本人？」並表示：「我們的所有證據都已經取證公證交給專業人士處理。細節曝光在網絡只會讓卑劣的造謠者提前想着辯白方式。微博辦案不妥，採取法律手段讓造謠者和懦夫付出代價才有意義」。