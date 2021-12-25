胡鴻鈞唔敢冧莊最受歡迎男歌星　最睇好唔係周柏豪？

歌手胡鴻鈞（Hubert）今日（25日）現身後援宣傳車活動為新碟造勢，向粉絲送上預先認購的簽名碟，現場有近百名粉絲支持。是次後援宣傳車由粉絲集資，Hubert稱不只這次，粉絲在這年都花了不少錢：「例如巴士站同地鐵燈箱都係粉絲幫我宣傳，好多謝佢哋，但唔想佢哋太破費。（點答謝佢哋？）做好自己唱好啲歌。（你同男團有得較量？）從來冇，每個歌迷都有唔同方式去支持偶像。」

講到平安夜，他透露到了市集為朋友的小食攤檔幫忙：「我覺得自己幾有潛質做推銷員，我話要買兩碗先可以影合照。平時冇乜機會，今次可以趁節日同大家互動吓都幾好。（你可以做直播帶貨？）我未有呢個能力，都驚冇人買。依家都係忙拍劇、唱歌，等公司再安排。」提到之前做一日店長推銷新碟時落足嘴頭，氹到有人一口氣買下20隻碟，非常犀利！

另外，去年Hubert與周柏豪齊奪《勁歌》總選最受歡迎男歌星，今年柏豪不在港，問他會否覺自己獲獎機會大增？他謙稱：「我覺得最大機會係依家喺紅館開騷嘅張敬軒，我希望撲到飛去睇佢演唱會，佢無論喺唱歌定社交媒體都好受歡迎，所後我最睇好我偶像張敬軒。」