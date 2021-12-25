姚焯菲讀書行先唔諗拍拖　冼靖峰難忘飛機過聖誕

《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）和冼靖峰（Archie）今午（25日）到上水出席聖誕節活動，吸引大批粉絲撐場，相當墟冚。談到工作後如何度過佳節，Chantel表示晚上會與家人食飯慶祝，至於聖誕禮物，她說：「暫時冇收到禮物，不過早幾日有時間同啲同學出去玩，已經係好好禮物嘞！」

當被問到最難忘的聖誕，Chantel指疫情前有年聖誕，舉家到澳洲旅行，首次度過一個熱辣辣的聖誕，家境不錯的她坦言：「唔好以為學校放假我就有旅行去，印象中疫情前都試過留港放假。」記者打趣有冇幻想可以與男友過平安夜？她說：「依家讀書先啦。昨晚（24日）平安夜我相約一班粉絲到應援燈箱打卡就真。」

自爆走堂遊歐洲

Archie透露大學時曾到英國尚當交換生半年，時差關係首次喺飛機上度過聖誕：「我當時我瞓緊覺，同學拍片畀我睇番。」他又自爆當時不停走堂遊遍歐洲，幸而最終仍修畢學分順利畢業。他又表示已完成第一首派台歌的錄音，日前完成MV的拍攝：「本來只係17個鐘，但開工之前嗰晚我失眠，加加埋埋足足有40小時冇瞓過。（幾時會推出？）預算1月初啦。」