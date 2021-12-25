爭男配角︱黃子恆博盡操爆　拍跑步戲即時見暈

藝人黃子恆於無綫劇《拳王》中飾演熱血拳手葉迎風，角色十分討好，亦令他成為《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角五強之一，問到可有信心勝出？子恆貫徹劇中瀟灑作風謂：「入到五強好感恩，其實由開始接拍《拳王》已經好感恩，因為唔係自己做開嘅角色，挑戰同娛樂性都好大，我一路睇劇本一路覺得葉迎風呢個角色好好玩，亦係一個可遇不可求嘅好角色。我好開心好感恩一路好多觀眾朋友、同事同我講好鍾意睇到『葉迎風』，係好難得嘅。每個人都會想得獎，但我更加開心係可以做到『葉迎風』呢個角色。」

昨晚（24號）的一集，子恆於劇中做了很多訓練，他亦指劇中的操練鏡頭，對他來說很有新鮮感：「會去平時唔會去嘅地方操練，例如喺觀塘嘅一條長樓梯度爬落嚟啦，練手腳、腹肌同Core啦，又會單腳跳上去，呢啲平時都唔會試，所以幾好玩。（最辛苦一次？）其實基本都唔算辛苦，因為我哋開拍前已Keep住操。反而好記得有一場係祥哥（黎耀祥）喺欣澳拉住我跑，嗰場戲我之前嗰晚只係瞓咗好少就要出外景，嗰日係即時頭暈，因為拍劇一嚟就要全力以赴嘛，演員心態都會想盡力做到最好，因為拍咗出嚟係一世。」