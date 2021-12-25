Ken Block新玩具　S1 e-tron quattro Hoonitron

早在上世紀80年代，奧迪(Audi)已燃起了對拉力賽車的熱情，在1987年Audi Sport quattro S1(簡稱S1 Pikes Peak)出戰著名的Pikes Peak 爬山賽叱吒一時，更被冠以「Race To The Clouds」之名，成為拉力車傳奇。最近Audi Sport特別為著名飄移大師Ken Block打造符合FIA規格、搭載純電動力的新世代S1 Pikes Peak --S1 e-tron quattro Hoonitron。

車載碳纖維底盤、雙電動馬達，並以全輪驅動。對熟悉各種內燃機及波箱的Ken Block而言，駕駛電動拉力賽車，他有很多新東西要學習。他舉例指：「我要直接從靜止狀態以 150km/h的速度作Donut旋轉，而且僅用我的右腳，對我來說是一種全新體驗。」他又指：「現在我的工作重點就是讓這輛新世代S1 Pikes Peak 和我習慣了彼此。」，同時他亦感謝整個Audi Sport車隊出色的團隊合作。