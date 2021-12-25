台慶頒獎禮叫三飛　姜麗文想快啲行婚禮

藝人周嘉洛與姜麗文（Lesley）今午（25日）出席聖誕活動，與粉絲大玩遊戲。Lesley談新年願望，直認想早日完成婚禮！事後她受訪說：「因為真係等咗好耐，疫情影響兩年前嘅婚禮，5日前我哋先決定押後，希望可以快點成事，因為我哋好多重要嘅屋企人都喺外國，依家希望通關，等老人家返嚟唔使隔離。」

提到入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」3個獎項5強，她稱最開心是父母為她而驕傲：「最近過聖誕見到好多Auntie同Uncle，爸爸（秦沛）不斷同人講自己係『姜麗文爸爸』，又話有啲菲律賓姐姐會主動問佢係咪我爸爸，跟住同我打氣，感受到佢真係好開心！」她直認想得獎但隨緣，有提名已好開心。

《愛．回家》角色有改變

至於周嘉洛再入圍「最受歡迎電視男角色」五強，他稱有20%信心：「5個人入圍嘛，我都有半年冇喺電視上出現，有入圍都好開心。（幾時回歸《愛．回家》？）暫時冇接獲通知，不過嚟緊會客串一集，角色會有重大嘅改變。（聖誕約咗邊個？ ）冇。（緋聞女友們呢？）有緋聞，冇女友，希望嚟緊低調啲專心工作。佢哋（緋聞女友們）就應該有好多Party，如果話我掛住女人嘅話，最掛住嗰個係滕麗名。」