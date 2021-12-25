被國泰玩謝滯留美國　呂珊怒插：唔見幾十萬！

實力派歌手呂珊受疫情影響，由兩年前接下的美國巡迴演唱會，由今年3月改到4月，再到7月、最終等到11月成行開騷，以為完成個唱就可以鬆一口氣，豈料先係噩夢嘅開始。

依家仲滯留喺洛杉磯超過3星期嘅佢，接受訪問時話插爆國泰航空公司臨時取消又延誤航班，令要畀咗成6位數機票及酒店費等嘅額外費用外，更浪費時間、消磨精神，影響晒之後嘅香港及內地工作，估計再損失20多萬，最慘喺洛杉磯等緊機票返港，都唔知要等到幾時，令佢好無奈。

佢就以「奇妙之旅」嚟形容美國之行，話原定由芝加哥經洛杉磯再飛返香港，因喺芝加哥機場時辦登機手續時，航空公司職員一句唔可以喺洛杉磯放低啲行李，令佢大失預算，佢接受東網訪問時話：「以前我都經常好似今次咁，喺途經站卸低部分行李，今次我要將啲衫同首飾運番去洛杉磯還畀人，但航空公司一句話唔可以，一定要直接運晒所有行李返香港，我就同航空公司啲地勤人員講，幫我訂機票嘅中介公司話我可以咁做，但航空公司堅持唔可以，又冇提供到任何支援，搞到我要臨時取消啲機票，再畀錢撲多程機去洛杉磯。」

辛辛苦苦「搶」到可嘅機票上機飛抵洛杉磯，又要面對另一個大問題，呂珊話：「因為取消咗香港嘅機票，臨時去咗洛杉磯，就因為啲機票再難撲，我就返唔到香港，之後都工作要延期，就要取消，又唔見咗一筆，唯一慶幸係好多謝有啲藝人朋友幫我頂咗啲聖誕、新年商演，唔使我賠錢畀人。」

佢非常無奈話：「原本由A去到B一個直航，話取消就取消，唔可以直接去到，一定要經過C或D幾個站先去到目的地，所有更改都要我哋補錢，我係一筆錢，我哋成Crew人又係一筆數，個數仲係好可觀，錢就花費咗，時間係最大損失，搭直航只係10幾個鐘，改來改去又要等轉機，要等20幾個鐘。」

由於仲未有歸期，緊接嘅香港、內地聖誕黃金檔期工作全部要延期或取消，據知又損失20多萬，現時佢最希望返港後，可繼續接到新工作作「幫補」，唯一慶幸係其新簽經理人臨時喺美國幫她接到騷：「好多謝經理人阿熙幫我可以喺聖誕節前後都有騷做，唔使喺洛杉磯浪費晒啲時間。」佢向受影響嘅香港合作夥伴致歉。