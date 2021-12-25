單身3年幾︱AK開出女友條件　1個字搞掂

男團MIRROR副隊長Anson Kong（江熚生）推出最新單飛作《三個字》，接受電台訪問時，指年初一曲《黑之呼吸》正正是他心聲：「成熟做自己從來沒有錯，但沒有人suppose會先了解你再去明白你，所以作為公眾人物要小心處理，做事要三思而後行、不能太衝動，這是我經歷這件事學到最大的課題。」

他自認個性直接，易鑽牛角尖，將喜怒哀樂擺晒上面，經理人花姐指是其好處也是壞處：「我無機心及毫無保留會很易接近人，但做這一行亦好蝕底。年初的事件，我深深感受到蝕底在甚麼；不過，我失去了一個獎項，但得到很多，包括令自己改變、讓自己反省成長的機會，亦很開心這難關有很多人陪我度過，很窩心。最終我亦明白到音樂從來不止是獎項，特別出了《黑之呼吸》及《三個字》這兩首歌後，很多人留言指有相同經歷，我很開心，明白到做音樂的真正意義，就是能感動人及影響人。」

當過舞蹈員2年的AK曾於《造星》中透露夢想是成為舞台焦點，出道3年，他坦言夢想成真，但仍有小目標與個人音樂獎項有關：「真心的！雖然剛說過做音樂不是為了獎項，但真心希望可以拿到個個人獎項回家令父母驕傲，這只是我一個小小心願，但這不代表我好恨攞獎，這只是我對屋企人的一個承諾，很希望完成到。因為從小到大，他們看着我參加這麼多比賽，我一個獎都未攞過回家給他們，很坦白這只是我一個小小目標。」

個性坦白的AK於節目中自揭3年多沒拍拖，被問及其擇偶條件，他坦白說：「我比賽之後3年幾沒拍拖了，沒有渴不渴望，真的是沒時間，隨緣吧！今年我生日後29歲，下年便30歲，或許30歲後會改變想法去找個女朋友。擇偶條件？靚囉！是非常膚淺！哈！我鍾意感覺陽光可愛的女仔，最好年紀比我細，我不太想和年紀大過我的人拍拖，因為我有點大男人，年紀比我小好些。性格最緊要開朗多嘢講，千萬不能靜，如果她太靜，就要頂得順我的嘈，我是喜歡outgoing些的女仔！」