全民造星IV︱許廷鏗顧上又顧下　被阿媽問到口啞啞

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》今晚（25日）舉行總決賽，李嘉欣與謝安琪為比賽擔任評判，嘉欣在現場談笑風生。而身為導師的許廷鏗表示要顧上又要顧下，顧上是今日是媽咪生日，顧下就要睇住一班女（參賽者），笑言：「我阿媽都估唔到我有20幾個女，好開心，自己都有送聖誕禮物畀佢哋，就係唇膏，刻咗佢哋個名嘅唇膏，我阿媽都話點解我未結婚就有咁多女，同埋話點解我叫做『熊爸爸』，因為Marf話我好好攬。」

他又謂現時心情很忐忑：「一方面叫自己客觀啲，一方面都想佢哋做得盡善盡美，我今朝7點已經起身，問佢哋狀態點，但Yoyo就唔太舒服，安排咗啲藥畀佢食。」講到三甲可以入到女團，他說：「其實今晚想即刻就有個女團名單，心急想知道成團名單，不過相信經理人Wing嘅選擇。」他亦表示已有心水，睇完表演再投票，當然是偏心自己的A組，如果B組出色都會投，其中喜歡Gao和WINKA。

而組合P1X3L同是《造星》系列出身，擔任表演嘉賓，表示首次在大型騷表演新歌《Just Lean On Me》，有少少緊張。其中Phoebus身為《造星II》冠軍，與另外兩屆冠軍姜濤和「折骨Ben」趙祥誠，及20位參賽者一同表演opening。他謂自己有鼻敏感，但不會影響表現，一上台就會忍到。他亦謂有留意參賽者，讚她們又靚又有實力，他們表示睇好Win Win：「因為佢係我哋新歌嘅排舞老師，除咗投票，亦會精神上支持佢哋，同私訊佢講加油。(驚對方做咗女團幫唔到你哋排舞？)都擔心，但希望之後可以crossover表演。」

另外，場外擺滿粉絲為一眾參賽者如Marf、Day等人而設的應援，包括易拉架、相片等，其中Candy有粉絲叫口號。