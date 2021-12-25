全民造星IV︱人氣王Marf打側手翻燒鬚　Ivy So靠仙氣突圍

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》今晚（25日）舉行總決賽，由20強參賽者選出三甲。評判團有「大美人」李嘉欣、謝安琪、ViuTV高層魯庭暉、導演麥兆輝等人，其中李嘉欣表示揀女團想要星味及可以令香港驕傲，面向全世界，而謝安琪就謂除了聲色藝外，都睇埋性格：「一個團體同人合作，除咗能力，仲要同隊友溝通，可以表現多啲特色就好。」

節目一開始有姜濤、Phoebus（吳啟洋）和Ben（趙祥誠）三位過去三屆《造星》冠軍出場，與20強參賽者一同表演主題曲《前傳》，引起全場哄動，當中最受矚目的當然是人氣王姜濤，每唱一句每跳一個舞步都星味十足。

而參賽者要經過兩輪比賽項目，其中第一輪是自選表演，第二輪就是團體指定舞蹈對決。第一個出場是Ivy So唱出《勿念》，但音準較飄忽，不過胯在仙氣十足。之後大熱Marf唱跳原創歌曲《The Law Of Attraction》，在台上大騷唱功和舞技，惟打側手翻不夠美觀，但沒有影響她的表現！

穎蕎就穿身穿Deep V透Bra晚裝唱出《花無雪》，由於歌曲難度甚高，唱到「為何你令我活到仲夏仍像初冬」時，更出現走音的情況。而WINKA就十分性感，身穿肉色透視衫的她左胸有個「貝殼胸」，唱出《母系社會》，大飆高音，講想將此曲送給媽咪時講到哽咽想喊。而與姜濤傳緋聞的Ada就晒腿霸氣唱出《開到荼蘼》。而受歡迎的Candy就唱跳《收聲多謝》，由清純靚女變為型格性感路線。CK就唱跳《新人類》，期間更被兩個舞蹈員抬起使出後空翻，又被抬高唱歌。舞技了得的「女版Lokman」Gao就大跳勁舞。

之後這10個參賽者進行跳懷舊舞對決，眾女大晒舞技，其中WINKA電臀，暐翹就跳拉丁舞。頭10強表演完後，即場公布頭10位的三強網上投票走勢，依次分別是Marf、Gao和Ivy So。