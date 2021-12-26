【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿三戊申土成日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：動土、安床、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

運勢中規中矩，佩戴玉戒指有助提升財運。

金牛座

做任何事都要量力而為，以免捱到五癆七傷。

雙子座

全副心思被一些私事佔據了，整天悶悶不樂。

巨蟹座

不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

獅子座

健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

處女座

趁周日接觸一下大自然，給緊繃的身心鬆綁。

天秤座

沒有出門的心情，倒不如趁機整理家居雜物。

天蠍座

花點錢為生活添加趣味，好好享受拆禮物日。

人馬座

容易為小事而動氣，今天保持低調免惹禍。

山羊座

太過自信不是好事，有時要聽聽別人的建議。

水瓶座

情緒欠佳，再有趣的事也未能引起你的注意。

雙魚座

應酬開支少不免，勿太計較，黑色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）虎 易破財

鼠

偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

牛

貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

虎

是日沖煞，做事多阻滯，經濟壓力大增。

兔

容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

龍

有望發揮自身才能，獲認可的機會甚大。

蛇

事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

馬

桃花運一般，有伴侶者要好好控制脾氣。

羊

人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

猴

責任感強，無論做甚麼都會盡最大努力。

雞

多出席派對，單身者能遇到心儀的異性。

狗

財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

豬

需為意外事故耗費心力，易被偏見誤導。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

巧用面相開運

人生總會有坎坷和困難的時候，每個人都希望自己做事一帆風順，但人無十全十美，改變自己運勢氣場的方法有很多，除了多做善事和購買一些開運物品外，通過外在形象的改變是可以對轉運起到作用，下面就一起來看看如何通過裝飾面部來轉運。

1.髮質改運法

所謂「觀頭髮、知命運」，毛髮乃血液之餘梢、腎臟之華表。頭髮泛黃枯死的人，做事通常有頭沒尾，易見異思遷，生活方面也是容易遇到困難，事業方面難有作為；想要轉運的話，建議平日多焗油護髮，飲食方面多食黑豆、黑芝麻、何首烏等對頭髮健康有幫助的食物，有助自身各方面運勢的提升。

2.眉毛開運法

眉毛是五官之首，眉的相法：一看濃淡，二看清雜，三看眉形。眉毛生得雜亂者，性格複雜矛盾，做事往往弄巧成拙；眉毛稀疏者，心性孤僻，較少朋友，若想人際運好轉，可用眉筆化粗眉毛，或者是選擇紋眉，巧用眉毛開運勢。

3.神態改運法

當人不開心有心事的時候，容易唉聲嘆氣，眉頭緊鎖，這一行為不但紓緩不了情緒，還會令臉上出現細紋，容易嚇跑自己的明光，驚動衰神，使得運勢愈不順利；建議可以多做面部護理、減少皺紋的出現，多多與朋友敞開心懷，運勢方可提升。