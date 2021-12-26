離婚後獨居　周迅睇完戲冇人傾劇情孤單到爆

家陣好多明星都排住隊做帶貨，就知唔網購就係out。而最近有新劇《小敏家》推出嘅內地女星周迅，就自爆抗拒網購的理由，唔通佢曾經被人網騙過？最近佢喺一個內地節目度話，自從宣布離婚後，自己就一個人住，但唔會唔慣，因為本身都係個幾悶嘅人，佢話：「其實自己也懼怕社交，生活相當的枯燥。」佢唔鍾意社交嘅程度更近乎嚴重，竟然連接觸陌生人都唔想：「自己從來沒有在購物平台上買過東西，也不曾叫過外賣，因為自己的性格原因，自己很害怕在訂外賣時，擔心外賣員還附帶着武器，甚至想要傷害自己。」啲網民聽見佢咁講，就覺得佢過於杞人憂天，有啲網民更擔心佢唔知係咪患上被迫害妄想症，其實網購、叫外賣係件好簡單嘅事，唔使諗到咁複雜嘅。

周迅除透露咗佢嘅心理陰影，仲話雖然唔介意一個人，但有時都會有孤單感，尤其喺睇電視或電影時，因為發覺身邊連一個可以傾吓劇情嘅人都冇，令自己覺得喺某一刻：「世界上只有自己一個人，這會讓自己感到相當的失落。」啲網民聽完又覺得佢好慘慘豬，其實周迅唔使咁淒涼嘅，相信只要佢一個call，譬如細佢14年嗰位內地緋聞男友卓越，一定隨傳隨到，飛車嚟陪佢傾劇情傾通頂都得。