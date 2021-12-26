東方日報C1：周冬雨新片臨陣撤檔　4片料損失近2,500萬

「三金影后」周冬雨與劉昊然主演的新片原定平安夜上映，卻突然宣布撤檔，網民「全城競估」箇中原因，有指與片中有疑似「劣迹藝人」有關！今個月內地共有4部影片突然「煞車」，當中包括古天樂的《暗殺風暴》，情況相當罕見，業內人士估計宣傳及發行費用，共損失至少近2,500萬！

周冬雨以及憑《唐人街探案》系列爆紅的劉昊然被內地喻為今個聖誕檔「最矚目」的黃金搭檔，2人主演新片《平原上的火焰》原定12月24日公映，早前在網上鋪天蓋地式進行宣傳，連內地當紅花旦楊冪亦爭住先睹為快，出席日前舉行的觀影場。

片中周冬雨被內地演員呂聿來「啪啪聲」喪摑成為焦點，正當觀眾「擔櫈仔」等睇戲之際，該片卻於上映前4日，突然在官網宣布「撤檔」，消息令影圈不少人大感愕然。官方未有公布撤檔原因，但內地有消息指此舉疑似涉及劣迹藝人！不少網民抽絲剝繭，當中發現有份參演該片的王學兵，曾於2015年3月因涉毒被北京警方抓捕，惟當時其經理人公司否認，指他只是配合調查， 最終沒有受到任何行政處罰。雖然事件早已平息，但由於今年內地娛樂圈亂局一片，爆出不少劣迹藝人，有關方面嚴格審核每個藝人，故王學兵被指牽涉其中亦不足為奇。

除了《平》片外，今個月還有多部電影突然撤檔，當中包括黃曉明監製兼主演的《最後的真相》、古天樂、張智霖及周秀娜主演的《暗殺風暴》，以及曹炳琨執導作《只要你過得比我好》，有業內人士估計，今次4部電影撤檔，宣傳及發行費總損失應超過2,000萬元人民幣（約2,450萬港元）！

黃曉明難逃勁敵

原定12月10日上映的《暗殺風暴》突然撤檔，有指因古天樂及張智霖另一部主演作《G風暴》撞到應同安排於12月上映，為免「累鬥累」攬炒，片方最終決定放棄已花掉的宣傳及發行費用，忍痛「撤退」，另覓新檔期！至於黃曉明及閆妮主演的《最後的真相》，則有傳想避開勁敵《誤殺II》，並直接延檔至4 月初，但沒想到馮紹峰與陶虹主演的電影《被害人》亦官宣定檔同日上映，始終逃不過與勁敵交鋒！至於《只要你過得比我好》票房欠理想，上映8天後宣布「寒冬凜冽，票房輕寒，只能遺憾撤檔」，導演曹炳琨含淚表示待有機會再與觀眾見面，但不少網民相當尖酸刻薄，「揶揄」再上映都應該沒人看。

內地有消息指2021年的年終檔大片本來已不多，如今還遇上多部影片撤檔，令今年總票房數字「雪上加霜」，有內地分析師指今年年度電影票房收入很有可能不及2018年和2019 年的600億元人民幣（約735億港元）以上的水平，要待疫情過後，才能慢慢回復正軌。

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