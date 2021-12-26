AME運動電競館登陸K11 Art Mall　全新遊戲鬥智鬥力

【特約報道】本地首個融合「運動」與「電競」的 AME運動電競館（ AME Stadium）於今年12月登陸尖沙咀 K11 Art Mall逾4,000呎的體驗館內，引進多款全新考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作的運動電競設施，包括「 E-Running」、「 E-Kayak」、「 E-Climbing」、「 E-Football」及「 E-Basketball」，還為以往的運動電競遊戲加入全新玩法，例如「 E-Racing 2.0」將新增馬匹育成系統，「 E-Cycling 2.0」 將擁有全新賽道及自選道具等，讓參加者化身專業運動員大顯身手，不論是個人出賽、合力上場或互相競賽均能體驗不一樣的玩樂趣味！自問好動的你將可與隊友於虛擬香港實景及著名國際賽道上競爭比併，鍛煉體能同時修身減脂，絕對是潮人及親子必玩的運動電競娛樂新潮流！

10大運動電競遊戲 體驗娛樂潮流新玩意

電競場內共有10大運動電競遊戲可供挑戰，原先5款運動電競遊戲亦有全新玩法，包括新增馬匹育成系統，在沙田馬場多個實景賽道中奔馳的國際認可策騎體驗裝置「 E-Racing 2.0」、 能自選道具置身紅磡海底隧道實景賽道的「 E-Cycling 2.0」、美國國家滑雪隊的同款訓練設備「 E-Skiing」、採用全新開發內藏過千枚感應器智能沙袋的拳擊運動「 E-Boxing」及全港首部智能戰繩機「 E-Battle Rope」 ，絕對是專業又玩味十足的互動遊戲！

場內更設有5大全新運動電競項目，包括在香港旺角街頭實景化身跑酷達人的「 E-Running」 、 由匈牙利引入，全港首部獨木舟遊戲「 E-Kayak」 、 運用投影技術配合現實的智能攀石牆 「 E-Climbing」、 擁有270度三面環繞的LED反應牆，彷彿置身於街頭的電競足球遊戲「 E-Football」 及採用由美國引入的專業籃球員發球機配合自家研發的系統打造而成的多功能電競籃球遊戲 「 E-Basketball」。不論想於午飯時間鬆一鬆的上班族、全力鍛鍊修身的女生們、喜愛電競玩意的年輕潮人又或運動狂迷，踏入《 AME運動電競館》就能夠一圓成為運動員的夢想！

特設兩大挑戰活動 消耗卡路里即可換取獎金

此外，AME運動電競館特設每日任務及 AME Challenge供玩家挑戰。 AME每日任務會設定一系列運動電競項目的目標以供玩家挑戰，挑戰成功的會員可在會員系統內換領如現金券、獎品禮券等實用小禮物；而 AME Challenge以「消耗卡路里換取獎金」為概念，會將所有會員指定日子內消耗的卡路里轉化成 GG Coin 賽事將分為男子組及女子組每周各組別，總成績排行第一者將成為周冠軍獲得Jackpot榜上的GG Coin作為獎勵。開心驚喜豈止於此？ 每季末更將召集16位周冠軍再次進行 AME Season Champion Challenge，得獎者能夠贏取豐富獎金及獎品。

夥拍國際運動穿戴品牌 Polar 追蹤玩家運動動作及心率

場內設施均由提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析；除此之外，更首度與全球最 知名的心跳率監測儀、健體能追蹤器和GPS運動錶公司之一，研發心率穿戴裝置逾40年的芬蘭品牌 Polar合作，以 Polar Verity Sense光學心率傳感器為參加者監測心率、評估表現，將來更會採用最新的技術用作追蹤所有玩家的運動動作，以提供動作建議及更深入的運動科學數據，共同打造出前所未有的運動科學體驗，推廣新一代健康生活模式，實現全民「運動電競」！

亞洲體育電競《 AME運動電競館》

地點：香港九龍尖沙咀河內道 18號 K11購物藝術館 2樓 223號舖(港鐵尖沙咀站 D出口 或尖東站 N出口)

開放時間：星期一至五（11:30am - 11:00pm）；星期六、日及公眾假期（10:30am - 11:00pm）

查詢電話：6824 5526

開幕優惠價：(星期一至五) $480/3小時、$380/2小時、$300/1小時；(星期六日及公眾假期) $480/2小時

備註：全日制學生可享AME S CLUB優惠，運動輪侯時間因應入場人數而定，AME STADIUM保留最終決定權。