全民造星IV︱Marf封口唔講「渣男」　Alice否認姣溝Jer

《全民造星IV》總決賽昨日（25日）圓滿落幕，三甲分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。冠軍的Marf稱賽果並非預計之內，她表示：「大家嘅進步係超出預期，感覺係好開心，得獎好感恩。」Marf近日被傳戀上廣告男星盧思睿，有網友狠批男方是渣男及人品欠佳，問她會否跟男友慶祝時，她小心翼翼地說：「私人事不回答。」並希望大家相信她的眼光，問到會否因男友之事而影響表現，她說：「唔會，呢啲係分開睇，我工作行先。」

Gao亦稱賽果在預期之外：「比我想像中驚喜，雖然多數人對我評價係正面，但我未到好大熱。可能今晚我嘅表演畀到驚喜大家，同我一齊表演嘅舞者係我老師同朋友，佢哋都係好出色嘅舞者。」

至於Day在評判評分中三甲不入，後因觀眾投票而成為季軍，問她見到評判的分數時有否擔心？她笑言完全不擔心，因為從來沒有想過入到20強：「對賽果好驚喜，因為我唔係一個超級勁嘅人，比我勁嘅大有人在。」

另外，問到三人最想女團有哪位成員，Marf揀CK（黃斯琪）及Ada仔（姜咏鑫）：「佢哋好全能、細心又諒解人，同佢哋合作會好開心。」Gao就想WINKA（陳泳伽）及暐翹（林暐翹）加入，前者唱歌好、心地好又善良，後者勝在搞笑，可做搞笑擔當，而且非常努力。Day的心水之選是Candy（王家晴）及榛綦（何榛綦）：「佢哋同我好相似，雖然身材矮但好有能量，佢哋跳舞好有型。」

而之前跟MIRROR成員Jer（柳應廷）傳緋聞的Alice（許寶恆）於賽後爆喊，受訪時她否認因失望而落淚：「我係好開心，係開心嘅眼淚，因為我同Gao好好朋友，知道佢有獎好開心同興奮，加上比賽有壓力，完成後感覺好似畢業咁，心情好激動。」問到會否覺得因緋聞而影響賽果，她稱自己已沒有理會這件事，所以沒有影響，至於會否覺得為比賽而付出很多？她坦言：「犧牲咗同家人朋友相處嘅時間，但搵到一班志同道合嘅朋友。（但你付出埋男友？）呢啲嘢有就有，大家Timing唔啱，所以變做朋友，換個方式去相處。」講到再跟Jer見面，她表示不會尷尬，對方有傳短訊鼓勵她外，她也有向對方詢問比賽上的意見，但坦承聞緋傳出後有壓力，花了2天時間平復，並強調分手跟緋聞無關：「已經分開咗幾個月，因為比賽忙，所以少時間相處，佢接受唔到我個工作模式，係溝通同工作模式問題。（話你主動追求Jer，你會唔會澄清吓？）唔會，清者自清。」