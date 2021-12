漫威和索尼超級英雄大片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)自上映以來橫掃全球票房,截至上周五(24日)影片上映不足兩周,全球累積票房已衝破9.15億美元(約71.37億港元),超越國產戰爭片《長津湖》創下的9.06億美元(約70.66億港元)票房,成為今年全球最高票房電影!

而《蜘》的票房亦繼續上升,截至今晨,影片的全球累積票房已衝破10億美元(約78億港元)。行內人士預期《蜘》最終全球票房可達15億美元(約117億港元)!單是北美本土,《蜘》的累積票房已高達4.06億美元(約31.66億港元),遠遠拋離年度北美最高票房第2位的漫威超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)!