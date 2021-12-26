聖誕禮物包裝　透露個人天賦

今天就是拆禮物日（Boxing Day），相信不少人等這一天都等得非常辛苦，對一份禮物的期待值，除了關乎到送的人之外，連禮物的包裝都非常有講究，但原來從你喜歡的包裝顏色，已可以看出你的個人天賦。日本網站「占TV」有一道心理測驗，到底有沒有哪麼神奇？試一試就知。

【問題】

試想像，你收到聖誕老人的禮物，你認為這份禮物的外盒會是甚麼顏色？

A.藍色

B.紅色

C.綠色

D.白色

E.黃色

F.紫色

【結果分析】

A.專注

常給人理性、冷靜感覺的藍色，選擇此顏色的你推有高度專注的能力，當你熱愛自己的工作或喜好時，就會進入忘我的境界，非常投入，令你擁有強大的專注力。不過想善用這股力量，你首先要了解自己的長處，以及為自己設定最後限期，逼發個人潛能，而過程必須完全相信自己。

B.勇氣

對你而言，紅色表示熱情和衝勁，代表了勇氣，即使受到挫折和遇到困難，你也會勇敢去面對。雖然有時候勇氣會跟鹵莽相連，引致失敗，但這也並非一無事處，骨子裏的勇會令你重新振作起來，亦能鼓勵到身邊的人，而且有了這些經驗，令你未來可以更快速、有效地處理事情。

C.大愛

彷彿源自大自然的綠色，給人和平、溫和的感覺，喜歡綠色的你擁有「愛」的能力，因為這一份能力，你比別人更善良、更敏感、更脆弱，複雜的人際關係常常令你感到苦惱。然而正因如此，你擁有更細膩、豐富的情感，可以更輕易洞察到別人的感愛及情緒，令你更善於與其他人相處。

D.正義

一塵不染的白色，代表你內心的純潔與堅持，你的內心有着正義，亦有着不容易被動搖的底線。雖然有時候做正確事情所需的勇氣和身邊邪惡的力量對抗，會令你感到孤立無援，但總有人會因着為誠實而奮鬥的你所打動，喜歡和支持那看似笨拙的直率。

E.樂觀

燦爛的黃色能帶給人正能量與開朗的感覺，選擇此顏色的你是一個樂天派，可能你並不認同這個觀點，而在身邊人看來，你也是一個享受生活的人。或者是大家都了解了生活的不容易，所以你的樂觀為很多人帶來了勇氣，無論經歷了幾多困難，你都能保持一顆天真無邪的心。

F.美感

優雅的紫色結合了古典與現化的味道，是充滿藝術的顏色，選擇它的你擁有分辯美與醜的能力，擁有極佳的審美觀和品味，對美的觸角非常敏銳。你有屬於自己的感性，就像每一個藝術家擁有個人的小小世界一樣，你或許會把個人天賦用於畫作、音樂或文學等方面，不用懷疑自己，因為你的確就是獨一無二的存在。