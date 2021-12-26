MIRROR團結戥Anson Lo姜濤開心　Jer不避嫌傳短訊鼓勵Alice

人氣男團MIRROR昨晚（25日）為《全民造星IV》擔任表演嘉賓，講到對20強參賽者，隊長Lokman（楊樂文）讚賞暐翹（林暐翹）表演時的眼神與姿態，Anson Kong（江𤒹生）指芯駖（李芯駖）是他做舞蹈員的老師，見到對方成績排名第4而戥對方開心。問到有否貼中三甲人選，Lokman笑言：「我哋唔敢貼，好邪，講唔埋。」

Anson Lo盧瀚霆（盧瀚霆）最近獲韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》中頒發最佳亞洲新人殊榮，他坦言感驚喜：「因為冇諗過攞到咁國際性獎項，知道後已喺網上多謝3年來畀機會我嘅每個人，希望大家都留意MIRROR嘅跳唱作品，想以跳唱帶正能量畀大家，無論以個人或MIRROR名義都想以跳唱去感染更多人。」問他會否請隊友吃飯當慶祝，Anson Kong即說：「今次唔係請食飯咁簡單，要送一層樓。」Anson Lo笑謂：「有能力嘅話。」

至於姜濤獲國際知名雜誌選評為「2021年國際突破之星」，他謂感到開心及驚喜獲國際認可，並會繼續用作品說話。問他會否像Anson Lo一樣送樓？他笑言：「佢送樓，我送入面啲傢俬！」Anson Lo即澄清：「我冇講過送呀！」

另外，由於成員的單曲分薄票源，令團歌《BOSS》未能躋身「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，被指是自己打自己，Lokman不表認同：「冇自己打自己，最喜愛歌曲係粉絲個人選擇，任何一個隊員攞獎都開心。」Edan（呂爵安）希望全隊一齊得獎，故有投票給《BOSS》，Anson Kong認為結局不重要，享受過程就可以，難得樂壇百花齊放。

而Jer（柳應廷）疑與圈外女友分手，問到是否已回復單身？他未有正面回答：「叫做冷靜吓。想集中工作先，對方唔係公眾人物唔想影響到佢。（你喺社交網unfollow對方。）細節好迂迴曲折。（未分手？）處於冷靜狀態。」對至與《全民造星IV》參賽者Alice（許寶恆）的緋聞，他澄清並不是真：「我係以導師身份去教，希望新聞唔好影響太多人，除咗佢，對我都有影響，畀啲空間大家。見到身邊人唔開心自己都唔開心，大家都有壓力。（有影響賽果？）我唔清楚，但我之前有傳短訊畀佢，叫佢專心比賽。」

歌手謝安琪有份擔任評判，她稱三甲是自己心水之選：「其實個個都好出色，表演好有自己想法同風格。佢哋跳舞都好好，但唱歌有啲參差。」講到Day（許軼）憑觀眾投票最終反勝Win Win（楊安妮）成為季軍，她指兩人分數接近，並讚Day在舞台上很有魅力，鏡頭感好又有觀眾緣。她希望女團名額能多些，並戥CK（黃斯琪）可惜：「佢係能力好好嘅表演者，佢有自己嘅眼光，一個女團需要有呢啲成員，佢有能力有好多自己嘅創作，係好全面嘅成員。」她指以往比賽較少原創歌，今次有很多出色作品，很多人都很有天分，叫她自組女團時，她笑言：「我都想有呢個能力，我搞住個團年飯先。」

另外，提到她的子女有份拍攝其新歌《團圓說》的MV，她稱子女對音樂很有興趣，問到將來會否讓他們參加選秀比賽？她說：「如果佢哋有興趣唱歌或比賽我都會以家人身份去支持。」至於眼見新人輩出，會否覺得長江後浪推前浪，她指自己並非跳唱歌手，認為不同年紀的樂迷會有不同音樂取向：「新一代歌手係年青火，我係養生火，啱煲湯，冬天要暖身，係溫情火。」