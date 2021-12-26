容祖兒自認家庭主婦　楊千嬅耐冇得獎心情奇妙

在內地人氣強勁的樂壇天后容祖兒，近日密鑼緊鼓為跨年演唱會作綵排，昨晚（25日）更出席央視主辦的《全球中文音樂榜上榜年度盛典》，並獲頒「優秀原創歌曲演唱獎」，即場獻唱《容光》一曲。被問到平時會選擇甚麼時候聽歌，自言會在做家務時聽歌的她，自爆已成為「家庭主婦」：「因為我自己一個人住，我要自己收拾，洗地、洗碗等，我是職業女性，也是家庭主婦，哈！我會聽一些輕鬆或當下新的歌曲，能跟全世界樂壇接軌！」

說到得獎感受，祖兒說十分榮幸：「入行22年，當中所經歷過的甜酸苦辣很多，但我很幸運，還能保持一顆熱熾的心去面對工作，每天可以學到新的東西，希望音樂這個好夥伴能夠一直陪着我走。」她自言對舞台有強烈的歸屬感，舞台上的她很活潑，但離開舞台的她卻很害羞外，笑言在香港開演唱會，等如參加運動會一樣，因要應付至少一連十場的演出，所以對體力有很大考驗。

同樣奪得「優秀原創歌曲演唱獎」的楊千嬅即場獻唱廣東歌《你會愛的人》，直言得獎心情很奇妙：「因為感覺好像跟頒獎台已經距離很遠，今天再接觸感受，跟從前拿獎的心態很不一樣。」

除了王嘉爾獲得「優秀原創音樂作品獎」也成焦點外，同是網民心目中喜愛的仙氣女神、分別憑角色「白素貞」及「小龍女」在內地爆紅的藝人趙雅芝和台灣女星陳妍希同台合唱《問情》，立刻成為熱話，網民指67歲的趙雅芝，和比她細29年的陳妍希同框，狀態毫不輸蝕，猶如兩姐妹一樣。而陳妍希網晒和趙雅芝合唱的相片，自爆是對方的影迷：「《戲說乾隆》、《白娘子傳奇》、《上海灘》，我真的一集都沒落下，和雅芝姐合唱，圓夢！」