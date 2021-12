「獄海名媛」Paris Hilton上月告別單身與男友Carter Reum拉埋天窗,而今年是她婚後首個聖誕節,自然要同老公慶祝一番!

因為疫情關係,今年冇得出埠要焗住留在美國過聖誕。她日前於社交網站公開身穿火紅色性感內衣的性感照,而老公就化身成「龍友」為Paris影相,而Paris亦暗示兩公婆會有個火辣聖誕夜!

除了Paris之外,「艾蜜莉」英國女星莉莉哥連斯(Lily Collins)今年9月亦做咗「人妻」!昨晚她亦有於社交網站貼一家三口—與老公及狗狗的合照,並留言大玩食字:「A very Merry first married Christmas from our lil fam…」(我們莉家非常快樂的首個婚後聖誕節...)