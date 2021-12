藝人鍾嘉欣(Linda)最近返咗香港,為台慶頒獎禮做準備,繼昨日(25日)佢晒出同仔仔嘅溫馨合照,原來仲去咗林文龍和郭可盈屋企歡度聖誕節。林文龍同鍾嘉欣呢對組合,就令人諗番起2006年劇集《法證先鋒》及在2008年的《法證先鋒2》合作過,當時鍾嘉欣仲係新人,多年後各自人生都好大變化,鍾嘉欣已經移居加拿大結婚生B,不過兩人友情冇變,她寫道:「沒有想到今年可以同龍爺一家,一起過聖誕節。 我變成了一個小粉絲。 很窩心,很開心。 Jared and I had so much fun!林汀汀和Dr. Koo」。網友都勾番起當年《法證先鋒2》悲慘結局,嘉欣劇集中很快就死亡,有網友留言寫道:「回憶殺,好希望當年的汀汀是個happy ending呢。」