【移民思鄉】掛住香港？拆解「思鄉症」5個方法

元旦前夕，移民港人身處異鄉，難免思鄉。很多人會教，多打幾個電話，或多用視訊聯絡，便能解思鄉之苦，但事實又真如此簡單？思鄉本不是病，只是若用錯方法，內心糾結不但無法「鬆綁」，情緒更可能愈陷低落，以下幾個積極解決「思鄉病」方法，大家不妨試試：

（1）自定目標．短期完成

想念親友，頻密視訊，其實只能暫緩思念，長遠也難持久，最好方法其實是戒除「依賴」，視訊或電話聯絡是可以，但必須規定次數，例如每周只能1至2次，其餘時間也不讓自己太閒，生活上多自定些小目標，例如每天要跑步半小時，或每星期要讀多少本書等，要短期內能簡單完成，好讓自己注意力「轉移」到目標上，沒閒胡思亂想。

（2）多做運動．紓緩情緒

運動能讓大腦分泌多巴胺，增加幸福感。初到人生路不熟地方，凡事要自己照顧自己，身體健康變得疑常重要，因為人病了，精神狀態就更軟弱，自憐自哀、自我懷疑感覺會被放大，而做運動不但能強健體魄，運動過後的放鬆感，也能紓緩情緒，雙得益彰。

（3）主動出走．結交新友

人脆弱時，總愛躲在房間，因為有安全感，情緒影響了行為。但其實行為，同樣也能影響情緒，只要你嘗試走出房間，新鮮的事物、溫暖的陽光、跟陌生人互動、甚至結交新朋友，都能加強你對陌生異地的掌控感，隨着經驗及信心增多，你自發現外面世界並沒想像中可怕，生活方式原來可以跟家鄉不一樣，故悶悶不樂時，都請出門走走。

（4）自製暖窩．安睡依靠

話說回頭，固封自己在房，過度依賴「舒適圈」固然不好，但一定的安全感，其實能穩定情緒，跟小朋友總愛抱着心愛毛公仔睡的原理相似；故不妨放你喜愛的東西在房間，讓這空間成為你的「心靈暖窩」，晚上給你安睡依靠，白天就精神抖抖上班，不怕終日徬徨不安。

（5）接受不快．樂觀期待

思鄉反映你內心，在排斥新環境，惟有改變心態，才能真正治本。故心態上首先要接受這些「不愉快」只屬暫時性，是移民必經階段，沒必要把思鄉情緒，放大成無盡期的沉重壓力。要抵抗對未發生事情的恐懼，最佳方法就是心態樂觀，與其覺得每天上班都很痛苦，倒不如期待周末放假可去哪裏玩，幻想可能會認識到新朋友，多多發掘美好的想像，別敗給對未知未來的恐懼。