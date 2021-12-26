異國風燒烤　大塊肉最正

冬日除了打邊爐，BBQ都是個不錯的選擇。中環的智利燒烤餐廳Astra，以當地南部的Asado燒烤技術作主打，特點是利用木材或炭火、植物莖，以低溫火慢慢燒熟大塊的肉類，將煙熏氣息滲入肉內。21天濕式熟成1公斤阿根廷T骨扒，只加鹽和胡椒慢慢燒香，輕蘸海鹽便很好吃。900克西班牙BB羊肩肉醃過夜後，再經慢煮、燒烤和烤焗的步驟，皮香肉嫩。除了多款肉類，還有智利特色小食和雞尾酒，讓大家盡情大杯酒大塊肉。

另一間於大坑開設的熱帶海島風格燒烤酒吧Maka Hiki Tropical Bar & Grill，就以泰國、印尼和東非的燒烤作基調，然後加創意再改良。印尼龍目島燒雞是當地名菜，雞肉加石栗、沙薑、蒜、肉荳蔻和蝦醬等醃好，再以高溫來燒烤。泰國的48小時慢煮牛肋骨配羅望子燒烤醬，就以多款泰國香料混合醬汁來醃肉，經長時間烤煮後肉嫩入味。至於以夏威夷鬼頭刀魚配馬沙文咖喱，或是經改良的東非塞舌爾大蝦，除了好吃，還可以看到師傅的創意。最後來一口正宗夏威夷風格吞拿魚飯或各式雞尾酒，感受島國風情。