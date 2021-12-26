Maserati Classiche經典車計劃正式出台

在去年的Maserati 「MMXX: Time to be Audacious」活動中，廠方不只發表全新MC20，還宣布將推出Maserati Classiche經典車計劃，事隔一年此計劃終於正式出台。

有關計劃，首個服務就是為車齡超過 20 年的 Maserati 車型、特別版及限量版車型，例如：MC12 及 Quattroporte 限量版等提供原廠認證。證認過程經由 Maserati 品牌內部專家組成的委員會執行，透過進行300多項原廠檢測，跟廠方歷史檔案館持有的所有文件比對，作徹底驗證。而首輛獲認證的公路車是一輛1963年生產、擁有銀色Auteuil車色的Mistral 3700。除此之外，廠方還預告計劃的下一步將在2022推出一系列主要援助服務，包括根據原始設計、使用21世紀製造技術，重新生產既具可靠性及功能性，同時又不改變其美學外觀的零部件及提供復修服務，對全球不少擁有經典瑪莎的車主或收藏家無疑是最大的喜訊。