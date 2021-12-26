商家用51萬帶貨直播　陳小春僅賣出5千遭起訴索回41萬

有內地商家爆料指花了51萬元人民幣（約港幣58萬）請陳小春開直播帶貨，可惜三場直播只賣了5千元人民幣（約港幣5,600元），故起訴要求追回41萬（約港幣46.5萬）。據悉，當初該商家以51萬元人民幣（約港幣58萬）的金額簽下了合同，本想藉陳小春的名氣讓旗下產品被更多人認可，而從中獲更多盈利，但沒想到3場直播陳小春和網紅只賣出去了5千元人民幣（約港幣$5,600），這5千元人民幣銷售額背後的利潤就更低了。

商家只能起訴陳小春所在的負責推廣的傳媒公司，最後法院判決陳小春方退還41萬餘元人民幣。雖然沒有透露是哪一款產品，但是翻看陳小春之前的直播視頻，他不太適合直播帶貨，不僅對產品不了解，就連說一句通順的普通話也顯有些困難。其實陳小春並非首次帶貨「翻車」，去年他在某場直播中以9.9人民幣（約港幣11元）的價格送出了很多金片，作為福利吸引網友，但網友在收到「金片」後發現只是一張塑膠片，此事令陳小春備受質疑。而陳小春的社交平台中發現，9條視頻中有5條都是廣告，以至於評論區的網友都直呼他叫「廣告春」。