Party炒熱氣氛　變色長氣小喇叭

聖誕除夕開P一大班朋友，又點可以唔播歌炒熱氣氛？SOUL最近推出的旗艦藍牙喇叭S-STORM MAX設有可變換的LED節奏燈效，提供7種顏色，可以根據不同的音樂配襯適合氣氛的燈光效果，Party內使用分外有Feel！而針對長時間播放需要，它擁有15小時超長續航力，播足成晚都無需充電。

它的最大輸出功率達20W，以便攜式喇叭來說算是夠力，並內置兩個無源輻射器，有助增強低音效果。支援藍牙5.0的它可跟另一個同型號喇叭相配對，大幅提升立體聲，並將無線操控範圍擴大至33呎，令音樂傳遍整個房間。特別一提，它還達到IP66防塵防水要求，不怕風吹雨打，適合戶外使用；美中不足是播歌、暫停要依靠實體按鍵，若附設遙控操作會更便利。

同場加映︰高輸出大喇叭

JBL PartyBox 710派對喇叭擁有與節奏同步的動態燈光效果，並內置800W JBL Original Pro Sound、兩組8吋低音單元及2.75吋高音單元，配合卡拉OK模式與把手滑輪，去到邊唱到邊，無論Party或Busking都啱用！