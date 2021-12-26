被爆角落笑住偷望　張敬軒承認鍾意鄭欣宜

歌手張敬軒正舉行18場跨年紅館騷《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，去到昨日（25日）第3場，適逢是聖誕正日，軒仔請來鄭欣宜擔任嘉賓同Fans歡度佳節，二人合唱大熱歌《女神》，唱完攬完又再攬，相當老友！繼而軒仔問欣宜︰「你今晚一身咩造型？」欣宜笑話︰「聖誕女神囉！」獲一遍歡呼聲。

軒仔形容對方是開心果、正能量來源，表示每次出席公開活動無論有幾瞓唔醒、幾咁Moody，見到欣宜都即刻Full power︰「一見佢我就開心，佢永遠帶好多正能量畀人，好sweet！每次都畀我一個好大力、好大力嘅擁抱。」欣宜癡女Mode笑話︰「我每次見皇上，你都會喺個角落偷偷哋望住我喺度偷笑… 我心諗，你一定係好鐘意我！」軒仔即閘住對方抵死笑說︰「好似癡漢咁？哈哈！你諗多咗啦！」欣宜搞笑接話︰「皇上我好開心我哋可以一齊…一齊合唱！」聽到軒仔倒抽一口涼氣︰「嘩！你講一齊，我個心即刻淆一淆！」欣宜繼續笑Chur︰「我知你係鐘意我㗎！」軒仔最後都被屈服承認︰「係嘅…梗係啦！」續大讚對方已經不是往日那個活在家人光環下的欣宜，而是一個獨立的發光個體，一路走來付出的汗水已經得到回報︰「喺好多頒獎禮、或者網上見佢新歌發布等等，我都覺得好驕傲，有預感你今年有好成績！」全場即掌聲如雷，欣宜亦對獲軒仔讚賞非常感動。

另外，除了平安夜有搶Bear山聖誕裝，聖誕節軒仔就特別換上另一套閃鑽新衫，由一位英國年輕新進設計師Richard Quinn為他特製，據知新衫用金銀線縫製，上面一共釘有十萬粒珍珠加水鑽，重近20KG，價值六位數字。