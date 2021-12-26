姚焯菲讚《造星IV》參賽者跳舞勁　鍾柔美：各有風格！

《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）今日（26日）出席會展活動，提到昨日（25日）聖誕節，3人表示首次在工作中過，她們覺得感覺跟以往分別不大，只是除了跟家人朋友慶祝佳節外，也要抽空為元旦騷作準備，Windy笑言為免當日出騷時水腫，聖誕大餐也不敢放肆狂吃。

Yumi抱恙上陣，她透露日前着涼而傷風，12月21日是她的15歲生日，她稱當日跟家人朋友慶祝，問到生日願望？她說：「下年繼續喺呢行堅持，有乜機會都做。最開心係唔使限時工作，我忍咗好耐，有時見佢哋可以留低工作，得我一個早走，感覺好孤獨。」

唔怕競爭加大

另外，提到昨晚（25日）舉行的《全民造星IV》總決賽，3人都有觀看，Chantel說：「賽果好好，佢哋個個都好勁，我有留意Marf，佢一出場就好型，好特別。」Yumi和Windy認為可視她們為學習對象，稱讚她們有個人特點，在台上很有力量，令人眼前一亮。問到有否留意到部分參賽者唱歌時走音？Chantel坦言只是留意整體感覺，覺得她們的表演很能帶動現場氣氛。對於新女團誕生，會否令3人感到競爭加大？Chantel說：「唔會，佢哋跳舞好勁，勁過我十萬倍，我要向佢哋學習，要更加努力。」作為跳舞擔當的Yumi也指沒有壓力：「跳舞係講熱心，大家跳舞有各自風格，唔需要去比較，最緊係鍾意同享受跳舞。」