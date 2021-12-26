馮允謙開騷唔敢請張天賦做嘉賓　原因係？

歌手馮允謙（Jay）及張天賦（MC）今日（26日）現身尖東海旁，趁boxing day「與眾同樂」，舉行小型音樂會，吸引超過500名粉絲到場圍觀，場面墟冚。據悉，有人早於上午8、9時已到場「霸位」，演唱會期間雨勢愈落愈大，工作人員不停「抹水」，以防站在木箱上演出的二人跣腳，而粉絲熱情未減，教他們相當感動。

談到聖誕假，MC表示：「我好鍾意瞓覺，好耐冇試過連續兩日、每日瞓十幾個鐘等自然醒，真係好開心，覺得自己今日好在狀態。」Jay雖然連日忙宣傳缺乏休息，但二人被粉絲的熱情感動，表示演出時盡量賣力作報答。

Jay明年3月舉行個唱，問到會否邀請MC做嘉賓，他笑言對方「好貴」，MC即反駁說：「你請我唔收錢！如果唔請我，我都會嚟睇。」Jay一再表示正游說返港度假的媽媽留到開騷，見證自己重要時刻。

談到即將到來的樂壇頒獎禮，首次以歌手身份參加的MC表示：「好輕鬆，我有信心嚟緊嘅音樂創作會做得好好，而我好enjoy可以參加咁盛大嘅音樂活動。（好大機會得新人獎？）平常心。（諗定致謝詞？）冇，好多嘢都係靠當下嘅感受，上到台將真實想法講出嚟，最緊要係多謝所有幫助過我嘅人。」

至於昨晚《全民造聲IV》總決賽，身為師兄的MC坦言未算十分熟悉所有參賽者：「尋晚我好早瞓咗，今朝有睇到冠亞季軍，識得參賽者Winka，我busting嘅時候已經認識佢。（戥佢可惜？）唔會，呢度輸咗唔係終結，可能面對一個新開始呢。」