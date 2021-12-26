魷魚遊戲入侵觀塘　打卡兼買手機殼

以人氣劇集《魷魚遊戲》為主題的產品近來有唔少，除咗玩具、服裝外，最近劇集更聯乘配件品牌CASETiFY推出一系列手機保護殼，並於觀塘CASETiFY STUDiO APM分店設立主題館，場內陳列了全高2.7米的巨型「英熙娃娃」，超神似兼識轉頭，就連「試當真」MC $oHo & KidNey都被吸引入場打卡，一眾魷魚Fans點可以唔入場朝聖呢？

是次聯乘手機殼特別為iPhone （包括iPhone 13 系列）和部分Samsung手機型號而設，設計靈感來自劇中多個經典元素，例如遊戲關卡、邀請卡、參加者制服、一二三木頭人、工作人員頭盔上的幾何圖案及黑色面具男等。同時廠方更提供客製化服務，客戶可從001到456中選擇喜歡的號碼並印於保護殼，重現劇中的運動服設計。

每一款聯乘手機保護殼均提供強悍防摔、特強防摔和特強防摔竹纖維三個版本，全部具有9.8尺防摔保護能力。除此之外，系列還具有AirPods保護殼、Apple Watch錶帶，以及以椪糖挑戰為靈感的Magsafe無線充電器。每件配件售價約HK$280起，即日可經官網、CASETiFY Co-Lab app或CASETiFY STUDiO門市選購。