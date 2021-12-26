【繼續龜縮】王力宏出動10名大漢護體　快閃速逃！

台灣天王王力宏自從被前妻李靚蕾爆佢召妓同出軌，搞到冇晒形象嘅佢要暫時退出娛樂圈，而日前喺內地返咗台灣，入住酒店接受7日隔離嘅佢，有傳今日（26日）上午11點前要離開檢疫酒店，引嚟唔少台灣傳媒喺酒店門外等佢「出關」。

今晚大約8點，當地知名「星級保安」寶哥帶隊現身酒店門口，全團大約有10名黑衣人，直到晚上8點半，有2架防疫的士好快咁駛入酒店地下停車場，隨即保安車隊停喺馬路口，車中嘅保安立刻落車，築起人牆。唔使5分鐘，嗰2架防疫的士，同時間高速駛離停車場，而車窗全部拉晒黑布，兩部車玩分流，一部左轉，另一部右轉，記者跟住其中一部左轉嘅的士，最後直到王力宏嘅忠孝東路豪宅「國庭」，但喺防疫的士落車嗰位人兄，根本唔係王力宏，而另架防疫的士就不知去向。

王力宏間公司宏聲音樂，本來話王力宏今日唔會離開防疫酒店，仲叫酒店職員安排咖啡請一班企喺酒店門口嘅傳媒飲，但話口未完，就「出術」速逃。而王力宏離開防疫酒店後，應該唔太可能返同李靚蕾一齊住嘅「吾疆」豪宅，有指佢好有可能返去「國庭」住，繼續進行7天家居隔離、同埋7天自主健康管理。宏聲音樂回應：「王力宏已經離開防疫旅館回到暫時的居所，辛苦各位媒體，也謝謝大家關心！」，之後再透露王力宏已回到他位於金華街的個人工作室。