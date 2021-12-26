傷「賈明昇」被判守行為　潘梓鋒再簽無綫等復工

藝人尹揚明今日（26日）以太極會長身份，在九龍灣舉行慈善晚宴，出席圈中人包括楊玉梅、導演劉偉強、李麗霞（黑妹）、潘梓鋒、王俊棠等

無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒早前涉嫌打鬥被捕，有傳已婚的他疑因女主持吳紫韻（Purple）出手，打傷《愛．回家之開心速遞》飾演「賈明昇」的鄒兆霆，獲判守行為36個月，不留案底，受訪被問到何時復工？他說：「咁啱合約喺發生事10月嗰陣完咗，嗰陣樂易玲都有搵過我傾，依家案件完結咗，啱啱喺平安夜簽番約，新約1月1日生效。（工作有新安排？）未知，暫時未必會做番《東張西望》，起碼公司搵番我，支持我都開心，自己係犯咗錯，自己係唔啱，都希望有機會重新工作，自己都有沉澱過，做得唔好嘅地方再做好啲。（學吓太極淨化心靈？）都好喎，學吓太極有咩就四両撥千斤。」對於過去的感情狀況，已婚問題，他則不願多談，因停工亦影響收入，希望再工作，從新出發。

黑妹身體好番密密做

黑妹先後因頸椎、肺癌及腦部腫瘤進行3次手術，最近再因肩膀腫瘤第4度開刀，慶幸腫瘤是良性，但又因肺部有陰影發現有細菌要服入抗生素，現在已痊愈的她笑言歌藝更上層樓，因疫情停了兩年的登台工作，近期獲得不少宴會邀請，工作已排到明年3月。