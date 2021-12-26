國友愛佳　飛車女教師

聽到「飛車黨」呢個標籤，好多香港人都會產生負面聯想，但原來喺日本，唔少性格斯文嘅女仔都鍾意揸住部電單車周圍飛。好似現年34歲嘅輕熟女國友愛佳，外表溫文，成個教師咁款，但就熱愛飛車，拍寫真嗰陣仲好鬼大膽添！

輕熟大波妹

喺香港，想做有車階級，代價唔細，唔係話買唔起部車，而係車位太少，泊車麻煩，想揸住部車周圍飛又遇到唔少限制，唔似得喺日本有好多空間畀人享受飛車樂趣，難怪當地有好多靚女都係飛車一族，包括平嶋夏海、葉月美優，同埋以下要為大家介紹嘅國友愛佳。加入寫真女優行列已經好幾年嘅愛佳，方形面配大眼睛，個樣散發出一陣輕熟氣質，望落同知名藝能人小向美奈子有幾分相似，但身材方面就正好多，胸前對E奶夠晒睇頭，配合曲線明顯、帶健美感嘅胴體，就更加係相得益彰。

棄教鞭玩車

出道以來，愛佳唔止一次參與選美活動，仲喺「Miss Young Champion」奪得粉絲支持獎。另外，阿妹除咗身材好，學歷都唔差，擁有好多專業資格，包括第1種美術科教員免許、中學學教諭1種免許、高等學校教諭1種免許等等，就算唔拍寫真，都可以去學校教書。雖然愛佳家陣唔係Miss，但會不時拍片教大家洗車，事關佢係一位電單車愛好者，平時鍾意驅車四圍飛，所以唔少媒體會搵佢拍片，介紹有關電單車嘅資訊，早前一段倒奶洗車片更加喺網絡上瘋傳，成為一時佳話！