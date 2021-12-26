《勁歌》Ｘ《中文金曲》合併頒獎！新城搶唔到炎明熹第一次

《新城勁爆頒獎禮2021》在明晚（27日）於灣仔會展舉行，為本年度樂壇頒獎禮揭開序幕，由於過去兩年因社會運動及疫情關係，新城分別在電台及工廈中，進行簡單的頒獎儀式，而今年終於能回歸大型頒獎禮舞台，當然令全城注目。東網收到獨家消息，多年來頒獎禮轉播版權都是與無綫合作的新城，今年一反常態，竟然轉投ViuTV懷抱，變相無綫星夢唱片旗下歌手如菊梓喬、胡鴻鈞、譚嘉儀等可以名正言順亮相ViuTV。

而無綫一手打造的「聲夢」新人王炎明熹，憑非凡實力成為本年度樂壇女新人大熱，每年元旦日舉行的「叱咤」頒獎禮近年都由ViuTV現場直播，所以炎明熹大有機會成首個無綫合約歌手現身ViuTV螢幕。新城本想搶「叱咤」頭啖湯，但盛傳ViuTV以有常規節目安排為由，婉拒「勁爆」頒獎禮進行直播，將另擇日期轉播。

破天荒「合體」

此外，早前盛傳無綫《勁歌金曲頒獎典禮》將會「跨台」與港台《十大中文金曲頒獎音樂會》破天荒「合體」聯辦，並選擇4月舉行，刻意狙擊同月ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介21/22》，雖然之前無綫回覆是坊間揣測，但東網收到最新消息，據知今次無綫及港台「二合一」的頒獎禮已落實，並有指暫名為「金曲頒獎典禮 2021-2022」，明年1月5日兩台將聯手舉行記者會公布詳情。