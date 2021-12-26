男人一講起鹹濕嘢，總係忍唔住笑騎騎，而喺情色世界入面，淨係見到個「騎」（Ride）字，足以令人想入非非……

Ride the Spike 曳曳暗示

解讀英文俚語一定要有番咁上下想像力，以「Ride the Spike」為例，可直譯為「騎尖釘」，見到都覺得痛，何來會有快感，但原來「Spike」仲有另一個意思，就係指男士兵器，咁騎喺上面，好明顯係講緊曳曳啦！又考吓大家，知唔知「Ride the Tubspout」係乜嘢意思？畀少少提示，「Tubspout」可解作水龍頭，咁騎住一樣會出水嘅物件，你會諗起乜嘢？其實係暗指女性用情趣棒棒嚟自娛。

Side Ride 側身騎乘

有調查發現，騎乘位係男歡女愛最常用嘅體位之一，但原來呢一招可以演變出唔同動作，包括備受性學家推薦嘅「Side Ride」，佢同一般騎乘位唔同之處在於女方係以側身方式坐喺男伴身上。呢個動作嘅優點係女方可以喺男伴身上盡情馳騁，藉着調校騎乘角度，為男伴帶嚟更多快感。另外，呢個動作亦方便鍾意探索後門嘅玩家，若然配合埋情趣玩具，就能帶嚟更多樂趣。

《Let It Ride》 報復性出軌

關於出軌偷食嘅美國四仔有好多，而呢套由Digital Playground喺2016年推出嘅《Let It Ride》更被好多四仔迷視為近年嘅經典！首先，片廠搵嚟名導Jakodema執導；其次，演出陣容包括Ariana Marie、Eva Lovia、Veronica Vain等人氣脫星；而最重要係報復女友出軌嘅劇情相當精彩！故事講述男主角Seth Gamble發現女友搭上自己好友，一時火遮眼之下，透過俏鄰居Ariana Marie嘅穿針引線，重遇巨乳初戀情人Veronica Vain，並且展開出軌之旅。不過，喺旅途中，佢驚覺Veronica Vain已經有未婚夫，對方竟然係佢以前嘅好友……錯綜複雜嘅關係，令劇情好有追看性。

同場加映：騎乘博士天川空

AV史上有唔少騎乘天后，講到現役女優中最年輕嘅一位，必然係今年23歲嘅天川空！

2019年11月以S1專屬女優身份出道嘅佢，擁有34F-22-34嘅魔鬼身材，而且喺騎乘方面好有潛質，結果被FALENO睇中，力邀過檔，佢喺轉會後推出嘅第二套作品《騎乘位博士》，更加以騎乘為主題，成為佢嘅代表作！由於佢喺片中嘅騎乘功夫實在太出色，呢一招亦成為佢往後演出嘅指定動作。