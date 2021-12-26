孖新進女神陳嘉慧譜仙凡戀　胡鴻鈞喊到微絲血管爆裂

由胡鴻鈞、陳嘉慧、麥美恩及馬貫東主演的無綫新劇《愛上我的衰神》將於明晚（27日）9時30分於翡翠台首播。新進女神陳嘉慧與胡鴻鈞上演一場蕩氣迴腸的仙凡戀，更獻出螢幕初吻。至於胡鴻鈞則因喊戲拍攝太頻密，致眼睛微絲血管爆裂，令粉絲們相當心痛！

對於男女主角胡鴻鈞及陳嘉慧， 監製方駿釗讚口不絕。談到起用新人陳嘉慧演「女神」，他認同是大膽的一次，坦言事前不停幫對方做準備工夫，更「恐嚇」說：「得就得，唔係就要打回原形！」幸而她不負眾望，相信演出會帶給觀眾驚喜及新鮮感。

據監製表示此劇故事緣於日常「唔見嘢」， 他說：「好似耐唔耐唔見電話同筆咁，唔搵佢又會走番出嚟，於是我諗呢個世界係咪會有啲『嘢』肉眼見唔到，但確實存在，成日同我哋開玩笑呢？」此劇講及仙界人生管理組成員陳嘉慧負責照顧凡間悲慘小人物胡鴻鈞的故事，只要抽到「衰牌」便要令對方過坎坷人生，後來他們萌生愛意，衍生一段淒美的愛情故事。

陳嘉慧感激伯樂給予機會外，最難忘是要獻出螢幕初吻： 「當然同胡鴻鈞合作有好多火花，印象最深刻係拍接吻戲，畢竟第一次需要好大勇氣， 第一Take我好自然咁避開咗佢，因為真係怕醜嘛，事後我畀大家笑！」據悉她與胡鴻鈞開工時需要「每日一喊」﹕「真係幾多喊戲，其中比較深刻嘅係同許俊豪齊齊喊到崩潰，我先知道原來拍戲係可以牽動到好多情緒嘅。今次無論係台前幕後都用咗好多心機去拍，希望可以帶到新鮮感畀觀眾啦！」

至於劇中是天生悲劇人物的胡鴻鈞乃一名外賣員，不獲親人羅蘭疼錫之餘，背後還有個沉重故事。拍攝時，他日日拍喊戲搞到爆微絲血管，要向醫生求助，且因為牽動情緒，期間心情相當鬱結，變得寡言，不過他覺得今次台前幕後十分用心，尤其與陳嘉慧的合作，為入行10年的他帶來新衝擊：「記得拍呢套劇之前， 我開緊《十月初五的月光》，所以已經熱咗身，進組後唔使由零開始。」