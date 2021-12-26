與任達華合作　尹子維大叫「師傅」嚇窒觀眾惹爭議

由影星任達華、尹子維等合演的電影《誤殺2》，截至今天（26日）內地累計票房達7.22億元人民幣（約港幣8.8億元），成為今年聖誕檔綜合票房冠軍外，更帶來不少網民熱話。近日不少網民指尹子維在其中一幕戲中，突然大叫：「師傅！」時，不單嚇了觀眾一跳，更指同時帶來意外的搞笑觀影效果，網民留言：「演技炸裂！不過這一聲叫得太突然！還蠻好笑的！」、「我喜歡尹子維的演出，演技在線！」、「我也有被笑到，有事就知道喊師傅了！」、「哈哈，沒想到會嚇到別人，尹子維太可愛了！」

由於網民熱烈討論，尹子維親自發文回應：「對不起走進電影院的大家，『當堪』的第一聲師傅叫得太突然了，結果嚇到大家了。他和張正義從上下級突然變成師徒其實是我們刻意想營造的一種懸念，結果誤打誤撞成了觀影『笑』果，『當堪』成搞笑擔當，也算是意外之喜了！對於大家批評的『無事張警官，有事師傅』，包括他身上的功利主義和官僚習氣等等不堪的一面，我都接受，『當堪』離出師還有十萬八千里，要跟師傅學的太多了...不過，他內心深處也還有那麼一絲柔軟和良知，林日朗實在帶給他太大的觸動了。」