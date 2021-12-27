【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿四己酉土收日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：結網、狩獵、理髮

忌：作灶、修廚、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

熱心助人讓你獲得貴賓級款待，好心有好報！

金牛座

建議養成良好生活習慣，就由每天散步做起。

雙子座

生活陷入混亂狀態，負能量也因此愈積愈多。

巨蟹座

建立人脈的好時機，待人接物宜保持笑容。

獅子座

財運上升，積極經營人脈關係有助廣開財路。

處女座

事業運一般，佩戴黑瑪瑙吊墜有助扭轉形勢。

天秤座

運氣與心情不是太好，只想待在熟悉的環境。

天蠍座

當生活不如意時，不妨放慢腳步，避免出錯。

人馬座

被某件事困擾，鬱鬱寡歡，擠不出半點笑容。

山羊座

攜眷去個好玩地方，為聖誕假畫上完美句號

水瓶座

別太在意身邊人對你的看法，免得身心疲憊。

雙魚座

成為朋友圈中的紅人，有機會享受免費款待。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）兔 易破財

鼠

事業旺，獲貴人關照，不乏上位機遇。

牛

吉星照耀，一分耕耘有多於一分的收穫。

虎

社交運良好，易結識志趣相投的新朋友。

兔

是日沖煞，財運欠佳，切忌盲目投資。

龍

頭腦清晰，做事有條理，獲身邊人信任。

蛇

橫財就手，投資可小試牛刀，易有進帳。

馬

投資可憑小聰明獲利，但謹記見好就收。

羊

人緣不錯，出席聚會易結識合眼緣異性。

猴

市場風浪大，理財要謹慎，勿貪小便宜。

雞

事業路受阻，戒掉大意陋習，方可脫困。

狗

心不在焉，謀事易忽略細節，錯漏百出。

豬

陷入腦閉塞，易固執己見，不懂得變通。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人有千算，天則一算

2O21年快將結束，農曆新年也隨之而到，很多人會在這時候問來年情況，找尋各式各樣改運方法。

人算不如天算，天的一算是甚麽呢？是一個人的「德」。德，能守護一個人的一生，亦能幫助天生坎坷的人化險為夷。人的富貴貧賤，以壽元最難算得準，因為它涉及八字以外的多方面因素。例如人們常講一命二運三風水四積陰德，就是改運元素之一，積德可以延壽，損德則減壽。

《詩經》中有提及，人應該時常想到自己所作所為是否符合天道，很多福報不用求，自然就會有了，因此求福得禍全在自己一念之間。雖然說是上天注定，但是可改變，你把本來就有的道德天性啟動出來，盡量多做善事，多積一些陰德。要是不停為滿足私慾目的而做壞事，時間一到，報應來了，回頭已晚。

《易經》也提到為一些宅心仁厚的人可以如何避開凶險，走進吉祥那方向，讓你享有豐足人生，家庭圓滿。

真實個案也證明有些人雖然家財數十億，有名氣追隨者，但未能享受到家的幸福生活。現今一些人為求名利，天天自我宣傳刷存在感，違背天道，但天道的規律一定高過你的小聰明。對天地對鬼神對大自然，都要有敬畏之心，而不要像現在一些人借鬼神來譁眾取寵吸引群眾，無所畏懼，很可怕。

不可怕！可怕的是高估了自己，然後執迷不悟，成為了一個不踏實的人，理想最後破了，人也一蹶不振了，平平凡凡才是人生。