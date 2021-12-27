張智霖拍戲炸眼眉　袁詠儀接醫生急Call嚇親

藝人張智霖（Chilam）落力演出主演新片《G風暴》，與「G4老拍檔」陳庭欣等默契十足。戲中於鬧市上演連番槍戰，Chilam全程態度顯得相當認真，原來是因曾有「慘痛經歷」﹕「拍戲受傷在所難免，都積落唔少呢方面經驗，試過喺《G風暴》系列電影拍攝時擦傷過眼角，好彩有驚無險。最驚係多年前夥拍謝天華演出劉偉強電影《傲氣比天高》，離島外景時眼眉被炸開，嗰次嚴重啲，但都要完成嗰場戲先可以去醫院縫針﹗」他笑言「也許當時年紀小」，沒有認真了解走位及反應彈安裝位置等：「之後就話畀自己聽，要經一事長一智，依家我覺得動作戲唔算危險，因為有相關經驗之餘，事前我都會做足準備工夫。」

老婆被嚇到標冷汗

而他的太太袁詠儀日前於綜藝節目《我的小尾巴2》，大爆曾接獲Chilam主診醫生電話，嚇到即刻衝去醫院：「40歲後他每年都例行檢查身體，有天我接到醫生來電說：『我等你過來才說報告。』我狂冒冷汗，後來才知道他只是膽固醇過高，但亦趁機叫他忍口及減肥。」

另外，Chilam於社交網上載「風景照」，白茫茫一遍充滿意景，他透露：「我搭緊高鐵去長沙工作，見到咁靚忍唔住影相留念。」不少粉絲則留言叮囑他小心保暖。而31日晚他將要演出湖南衛視的跨年晚會，完成工作後則計劃返港休息迎接農曆新年。