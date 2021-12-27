神回應被催婚！迪麗熱巴講錯名用1招化解尷尬

身為「新疆四美」之一嘅迪麗熱巴，貴為內地一線花旦，除咗演技了得，原來口才都一樣係咁Talk得，佢日前亮相內地棟篤笑節目，一輪嘴妙語如珠，令到觀眾睇到拍晒手！以豹紋外套配牛仔褲上陣嘅佢，喺舞台上發言時表現輕鬆，佢回顧自己今年一直忙於拍劇，因此被人嗌做勞模，但佢喺發言當中出現咗一個尷尬位，就係佢唔小心講錯咗棟篤笑演員徐志勝個名，佢話：「我從這個劇組裏出來，我就發現這個世界還真的變化挺大的，現在我是勞模，徐志『瓶』…」搞到台下嘅觀眾忍唔住笑，令佢意識到自己講錯嘢，仲呆咗幾秒，不過出名轉數快嘅佢，好快識得點兜，佢即刻面露笑容話：「現在我是勞模，徐志勝是花瓶！」成功逆轉呢個咁尷尬嘅場面，觀眾都大讚佢犀利呀！

唔怕嫁唔出

已經29歲嘅佢之前傳暗撻型男楊洋，不過就未有承認戀情，由於佢都就嚟30歲，提到不時都被媽媽催婚，而佢同媽咪嘅對話，仲令人笑爆嘴添！佢話媽媽會打畀佢講話：「快30歲再大就沒人要！」佢就自信咁同媽媽講：「媽，迪麗熱巴怎麼會沒人要呢？」佢媽媽就即回應：「你再不結婚，媽媽就不要你了！」估唔到迪麗熱巴竟然「神回應」話：「媽媽，怎麼可能呢？哪個媽媽不想要一個迪麗熱巴呢？」被問到點解把口會甜呢？佢就搞笑話：「因為我們那邊（新疆）晝夜溫差大！」佢嘅意思係指新疆盛產嘅水果，因獨特天氣關係比其他地區的水果甜囉！