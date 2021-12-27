東方日報C1：鍾嘉欣獲封民選視后　賺凸當贏咗

現年37歲的鍾嘉欣當年挾住華裔小姐冠軍名銜簽約無綫，繼而歌影視3線發展，拍過30多套劇集的她，一步步踏上花旦之位，雖然曾奪馬來西亞雙料視后，但於過往的無綫頒獎禮中卻多次與視后寶座擦身而過。正當她近年婚後生B淡出，並長居加拿大之際，去年無心插柳接拍醫療劇《星空下的仁醫》引來全城好評，更紛紛封她為民選視后。雖然頒獎禮即將舉行，不過她可謂未選先贏民望。

於《星》劇飾演心胸肺外科副顧問醫生的嘉欣，劇中除了與小演員的對手戲之外，與馬國明及鄭嘉穎合演亦甚有火花，當時劇集播出已獲觀眾及網民激讚，指闊別公仔箱幾年的她，演技如脫胎換骨，故入圍周日（1月2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」5強亦屬意料之內，其餘4位對手有李佳芯、林夏薇、黃智雯及姚子羚。

早前嘉欣於社交網透露帶同細仔返港，期間更齊齊到酒店Staycation，拍下不少靚相，見嘉欣狀態十足，大有迎戰視后之勢！留港消息曝光後觸動了網民神經，認為她今次返港意味着穩奪視后之說，之後網民除了湧入其社交網留言打氣，於討論區的視后投票區中，嘉欣亦獲得超過半數支持者，比起次一名的佳芯多一倍票數，氣勢相當強勁！不但如此，就連行內人也睇好嘉欣今次封后成數高，絕對是全城力撐！不過，根據過往頒獎禮賽制，無綫「親生仔女」自然被睇高一線，所以作為自由身的嘉欣，位置似乎有點輸蝕，即使封后呼聲高，但也分分鐘有變數。

頒獎禮請外援 阿佘返港助陣？

對於獲得觀眾及網民一致唱好，嘉欣昨日受訪時直言已經係賺咗，問到是否對奪視后信心大增？她說：「其實有咁多人支持，心入面已經贏咗，有冇獎冇所謂，隨心啦！我都喺呢行做咗好多年，明白頒獎禮結果有時會有少少政治因素或者遊戲規則影響，但我都會繼續用心做好每個角色，有獎咪係Bonus囉，都唔會影響之後日子做人嘅態度，我仍然會用心同真誠做好每件事，其他嘢冇諗。」對於非無綫自己人，有機會影響攞獎成數，她淡然說：「自唔自己人唔係我控制範圍，記得結婚時我喺無綫都做咗11年，之後都有參與，我嘅人生成長過程都喺無綫工作，呢度Makeup咗我人生好大部分時間。」更指獲悉粉絲、觀眾甚至乎街上碰到的市民均表示掛念她，故也寄望頒獎禮當晚與大家見面。據知，無綫已正式邀請嘉欣出席頒獎禮。

此外，無綫總經理曾志偉曾揚言今年頒獎禮將搞搞新意思，欲倣效香港電影金像獎規模，據知屆時會有頒獎禮場刊，日前更召集獎項5強候選藝人，穿上華麗禮服齊集電視城拍攝照片。頒獎嘉賓方面亦有意邀請外援，近日已廣發英雄帖，而近年集中內地發展的視后佘詩曼，原來亦靜悄悄返港，昨日還於社交網上載與「七魔女」成員慶祝聖誕節照片，當中志偉亦有參與，未知有否趁機邀請她出席任頒獎嘉賓。

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