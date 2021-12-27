關嘉敏影寫真出奶水　有苦自己知

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）早前拍攝兩輯性感相，除有床照外，同場加演出浴相，性感程度爆燈。雖然美感十足，但有苦自己知，佢話：「雖然喺室內影，但有冷氣，同埋拍攝時間又長啲牛奶會變凍，要不停加熱水，原來浸牛奶浴，啲皮膚真係會滑啲，所以每次轉身都好容易跣親，有次我坐唔穩，成個頭浸咗落啲奶水度，好在冇嗆親。」

佢又話雖然整個圑隊已合作過又是全女班，但因為平時除工作外甚少影性感相，所以拍攝初期都有點尷尬，影浸牛奶浴要打得「底」：「除咗怕醜，如果走光就唔好啦，同埋我今次影相都有keep 身形嘅，呢個係我專業態度表演，我唔想要工作人員執咁多相，唔想增加人哋工作量。」

Carman直言希望可以推出寫真集留作紀念，笑住話年紀再大啲，就好難影到青春嘅感覺，希望下次可以再挑戰更性感底線：「人要試唔同嘢，再影性感相時，想多啲元素，好似外國啲嗰有fashion、outlook嘅性感，同時想做啲有意義嘅事，譬如好似日記咁，講吓我嘅演藝或成長路，或者係慈善寫真集。」

一直以打拳keep fit嘅佢有留意無綫劇《拳王》，更恨出口說想參演類似角色：「如果開拍《女拳王》，好望有份參與，其實我學拳嘅師傅洗灝英就係呢齣劇嘅顧問，喺齣劇未出街前，師傅都有同我講拍攝經歷，知3位男主角好叻，練得好辛苦又要顧及文戲，好想同佢哋幾位前輩合作，最好有動作。上次拍劇我畀打，唔係做打人嗰個，都拍得好興奮，搞到成晚失眠。」