假期最後衝刺！貓狗控一起去打卡

不知不覺來到長假的最後一日，無論前兩日大家選擇留响屋企叉爆電，還是玩個不停，來到最後一日都不可以浪費，如果不想太辛苦，簡單去打打卡也很不錯，今日帶大家走進萌物世界，以兩大人氣角色為主題的裝置，無論是粉絲、貓狗控還是童心未泯的你都通殺！

【黃阿瑪的運動會】

如果你是愛貓人士，對於來自台灣的超人氣網紅貓黃阿瑪一定非常熟悉，由以健康生活及運動文化作定位的TKO Spot聯乘黃阿瑪的TKO Spot x黃阿瑪的後宮生活「不想運動運動會」，以搞笑的方式展示都市人懶怠地運動的一面。由即日至2022年1月2日，有貓家皇帝之稱的黃阿瑪，將帶同後宮出巡到訪本地，並化身為運動員，在不同的貓奴打卡萌爆運動景點等待大家。

與貓貓們運動打卡之餘，還可以到場內的「貓奴限定 ─ 不想宅在家限定店」逛一逛，內裏集合了多個人氣網店，同時售賣多款限定店獨有貓貓主題產品，誓必引來一眾貓奴的心心眼。活動期間，只要於指定商場消費滿指定金額，即可免費換領「不想空肚吃飯」保鮮碗！

【麵包犬快樂世界】

每次見到可愛的狗狗都令人想大叫一聲好得意，不過生活中的狗狗就見得多，造型特別的又啱唔啱你心水？由即日至2022年1月2日，Landmark North上水廣場聯乘日本著名的可愛治療角色系列《Yeastken》，以剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大萌爆打卡熱點，《麵包犬》9大經典角色將換上聖誕服飾在此恭候大家。

另外，場內更有柴犬治愈繪本所、甜品期間限定店及《麵包犬》手工曲奇工作坊可供參加，除展出Yeastken 麵包犬漫畫繪本外，期間限定店更發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，而上水廣場ABC Bakery更獨家發售期間限定的「麵包犬軟綿綿厚吐司」及「麵包犬日式燒餅」，真係可愛到不能忍口。此外，商場5樓戶外空中花園更是首度開放並打造成 Pet Pet夢幻光影花園，設有霓虹打卡區及光影動感互動裝置，讓你打卡打不停。