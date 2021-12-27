【有請，樂壇風紀】明寸李靚蕾？甄妮狠批：最毒婦人心！

李靚蕾零底線狂爆台灣天王王力宏召妓及約炮等罪名，直至王力宏宣布暫時退出娛樂圈，戰火稍為平息。被指施以「蕾神之錘」的李靚蕾，外間對她的毀滅式爆料意見不一，有些網民贊成揭發渣男行為，認為身為哥倫比亞大學碩士的她高明，但也有網民認為她去得太盡，會傷害子女。

近年長居台灣、唱盡《七級半地震》、《奮鬥》等名曲的「巨肺歌后」甄妮，出名不平則鳴，更有「樂壇風紀」之稱，她曾直批G.E.M.「目中無人」、怒罵張栢芝及陳奕迅高聲談天擾民等，全部被罵者均向她道歉。日前她在社交網「七級半地噴」：「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」即被指疑似批評李靚蕾。

甄妮發文後迅即有不少網友和議，她和網民交流時未有「開名」指是李靚蕾，但蛛絲馬迹卻令人難免有所聯想。她說近日看任何一個電視台都看到同樣的內容：「疫情大家已很苦悶，給點節日的氣氛行嗎？」、「連人性基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高，別笑死人了！」有網友留言「難怪要看心理醫生，污辱雷神」時，甄妮回覆：「永遠說別人有病的人才是真有病。」雖然有網民以「好恐怖的人」來形容，但甄妮未有完全贊同：「更恐怖的（是）網絡。」明顯是不滿太多網絡炒作。

有網友指甄妮說出公道話：「不和就分，也沒有人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」甄妮回覆：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界。要加一系了！」有網友認為把私事公開來求大眾的同情及肯定，只會令自己有損失時，甄妮說：「肯定是聰明人，利用譽（輿）論不花分毫。賺的要不要分給大家？證明你的仁義道德。該自己解決的家務事，由大家幫忙完成，一人獨享收成，不應該吧！」、「再繼續下去，原本同情變不同情，太超過了！」、「若怨世就到別的星球去，這裏已經很苦了，不是只有你一人可憐，夠了！」

現年68歲的甄妮自從在2014年在香港舉行個唱後，已鮮有出現幕前，連社交網也不是常常更新，最新的發文是在昨日（26日）分享其獨照、家中布置及準備聖誕大餐，她留言：「一個快樂的日子，幸福！」相中的她明顯駐顏有術，相信是跟其低調的生活有關。2005年她豪斥台幣1.6億元（約港幣4,500萬元）在台灣桃園龍潭大北坑買地，打造佔地5萬平方呎「西土瓦」農場及別墅。