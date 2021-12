Stanley@MIRROR示範　新季度有型眼鏡

太陽眼鏡從來都是凸顯個人品味的單品,戴上後不僅能為穿搭加分,還可以遮擋對眼睛有害的紫外線,而且一年四季都可以使用,實用性滿分!臨近年尾,不同品牌紛紛推出全新產品,連太陽眼鏡的品牌也不例外。今次介紹兩款不同風格的太陽眼鏡給大家,其中一款更有MIRROR成員邱士縉(Stanley)加持,想新年轉新Look的就不要錯過!

經典永不敗

最經典莫過於Ray-Ban的太陽眼鏡,品牌創立於二次世界大戰期間,擁有悠長的太陽眼鏡製作歷史,而充滿傳奇色彩的Aviator飛行員太陽眼鏡更是品牌佳作,此鏡款在1937年推出,專門設計以保護美軍飛行官雙眼,免受飛行過程中的陽光照射所傷。今季推出的眼鏡從品牌的經典款式中吸取靈感,並加入創新的流行時尚元素,例如搭載感光變色鏡片、金屬線形鏡框和注塑鏡臂等設計。而且今次還有「大表哥」Stanley親自試戴全新鏡款,想秒變潮男就快快參考!

同場加映:德式靈魂

在德國柏林創立的眼鏡品牌MYKITA最近以熱門劇集《 Sex and the City》續作《And Just Like That》的靈魂人物Carrie Bradshaw為靈感,打造出全新的JUST LITE EDITION膠囊系列。Carrie的穿搭品味一直是大多數人的時尚指標,這次品牌為她度身打造的眼鏡,更可讓女士們輕鬆變身時尚達人。品牌團隊以懷舊的氛圍製造了配有紫色、綠色半透明鏡片的飛行員太陽眼鏡CLAAS和NIKEN,以及Oversized的光學眼鏡MERYL和STINE,無論任何時候戴上,都可為一身造型畫龍點睛。