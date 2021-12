美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的1994年經典聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》早前突破10億串流播放率,瑪莉亞於社交網站上載她穿上睡衣站在聖誕樹前,與拿住串流軟件10億播放率獎狀的聖誕老人合照。

瑪莉亞留言表示:「我朋友聖誕老人尋晚坐鹿車經過,留咗喺我哋屋企一陣。好明顯,其中一隻鹿Blitzen有頭痛。哈哈哈,聖誕快樂!」瑪莉亞又連同孖仔女Moroccan與Monroe跟聖誕老人合照。其後瑪莉亞自己化身聖誕女郎,穿上紅裙於雪景拍攝寫真。