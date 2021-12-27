寒冷天氣下，除了穿多兩件衫，阿媽成日話食飽就唔怕凍，讓各位又有藉口食番餐，中菜方面，雖未到賀年菜出場，但餐廳都有提供有應季新菜式，既有矜貴菜單，又有抵食的親民小菜，讓大家在冬日食餐好。

珍饈百味買一送一

中菜經常選用矜貴食材入饌，鮑參翅肚加海鮮夠晒排場，不過價錢同樣唔講得笑。銅鑼灣十里洋場剛推出加強版的「海鮮珍饈百味宴」，當中包括有入晒味的原隻鮑魚海參拼花菇、用料矜貴的濃湯花膠翅、彈牙的堂灼花雕天麻醉翁蝦、鹹香的鹽焗奄仔蟹、肉嫩的脆皮煙熏BB鴿、滋味的揚州炸醬河蝦仁伴淮山麵，以及清潤的冰花雪梨燉雪耳，菜式豐富之餘，最重要是有很多優惠。如指定會員惠顧此套餐，可享「二人同行一人免費優惠」，另外可用優惠價享用咸亨太雕十六乙壺或2小時無限暢飲特選佳釀，令品味過程更加完美。

素葷小菜

吃飯除了啖啖肉，都要有蔬菜配搭，做到素葷兼備就最好不過。唐宮小聚近日推出多款新菜式，冬日應季的有熱辣辣的大閘蟹煲仔飯和惹味的大閘蟹炒年糕，想來點湯水，一碗椰皇燉雞最好不過。素菜可選擇玩味十足的新雪枷，它的真身其實是春卷皮包新肉絲和茄子脆炸而成。另外還有家常的素蓮藕餅，讓喜愛肉類和素食者都有啖好食。

惹味之選

濃郁美味的菜式適合配米飯，小朋友吃得香，飯都可能扒多兩啖。香港仔的南海小館在這個冬日，推出多款美味小菜，燜得軟腍入味的荔芋扣肉煲，選用廣西荔浦芋頭，入口即化。醬燒蘿蔔鱈魚煲加入豆醬燜煮，清甜蘿蔔配嫩滑鱈魚，感覺剛好。當造的膶腸扒豆苗，清嫩豆苗淋上濃郁的醬汁，加添一份油香。鮮蟹肉魚蓉煎蛋角以蛋衣包蟹肉和鯪魚蓉，鹹香和鮮味兼備，每款都是配飯的好菜式。

暖心煲仔

冬日的平民菜式來講，保溫又多選擇的煲仔菜和煲仔飯絕對大受歡迎，中環的地道中式小炒店「一喜」，於冬天推出全新的雙冬羊腩煲和沙鍋雲吞雞，前者肉嫩羶香，後者湯鮮肉嫩。另外還有多款煲仔飯，如蝦乾肉青、臘腸滑雞、梅菜排骨和臘味煲仔飯等配搭，而且每款由煲仔菜或煲仔飯價錢由港幣數十元至百多元都有，算是親民之選。