密密做都冇錢？姚焯菲受唔住誘惑「偷食」

《聲夢》姚焯菲（Chantel）和孫漢霖（火雞）今午（27日）到荃灣為慈善演唱會演出。完騷後Chantel要趕往參加人生首個樂壇頒獎典禮，她說：「暫時都係平常心，希望到時都能夠調節到心情。」

這個聖誕假期至今仍忙於工作，Chantel直言還未開始做功課。談到即將於大型元旦演唱會演出，她說：「第1次喺1萬6千人面前唱歌，依家有少少緊張，到時去到後台應該會緊張啲，上到台就會鎮定啦！（成個假期都見到你，真係小富婆。）我冇錢㗎，所有嘢都係父母幫我Keep住。（想買啲咩獎勵自己？）我連Shopping嘅意欲都冇，最多係同朋友出吓嚟，我有嘢食就得。」

最鍾意食朱古力

饞咀的她十分喜歡朱古力，早前更受不住引誘：「本來準備咗包朱古力送畀同學，但真係好好味，結果我食晒！」談到新年願望，Chantel希望再推出新歌與粉絲分享，亦想嘗試走創作路線，且自爆日前與詹天文開始學跳舞：「本來嗰日Yumi都有份，但佢走咗去慶祝生日。（送乜畀佢？）我哋夾份寫咗張卡祝福佢。」

計劃學不同技能

火雞則計劃新一年能夠學不同技能，以應付拍劇需要，又指希望作出全方位發展：「有工作就開心，因為學到嘢。我都想好似Aska（張弛豪）咁識煮嘢。（同佢一齊《男神廚房》？）我廚藝得㗎，哈哈！」