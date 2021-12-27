43天超長待機　新安心手機$1,000有找

隨住「安心出行」強制執行，平價手機需求甚殷，唔少廠商都乘勢推出$1,000有找的安心手機，新抵港的Realme C11 2021便是其中之一。

雖然Realme C11 2021的定價僅HK$900左右，但卻內置了6.5吋水滴720p巨芒幕、八核心處理器、8MP人工智能後鏡頭及5MP AI自拍鏡頭，並內置Android 11智能系統，以平價手機來說規格絕對交足功課。而且它的電池容積高達5,000mAh，待機時間長達43天，仲設有超級省電模式，老人家容易忘記充電也可長時間使用。

此機現已上市，提供灰色及藍色兩種顏色，惟留意容量配置只有2GB +32GB一種，坦白講長遠未必夠用，幸好它可插兩SIM卡之餘仲額外支援256GB microSD記憶卡，儲到一定數量的App或相片。

同場加映︰大芒大電之選

Nokia C30是同廠手機中擁有最大電池及最大屏幕的型號，坐擁6.82吋HD+寬闊屏幕及6,000 mAh特大容量電池，並內置1,300萬像素雙主鏡頭、3GB RAM及64GB 儲存空間，定價僅HK$1,200，又是另一安心手機佳選。